Regione Abruzzo, Sanità Alto Vastese, Verì incontra Sindaci e annuncia: Nessun taglio e nessuna chiusura

Pescara, 7 lug – Si è svolto un incontro in Regione tra l’assessore Nicoletta Veri’, la direzione strategica della Asl2 e i sindaci dell’alto vastese – si apprende dalla nota stampa. L’incontro si è svolto per affrontare le problematiche legate dall’assistenza emergenziale legata alle criticità di carenza di personale sia del personale medico del 118 sia del personale di pronto soccorso, in particolar modo nel territorio dell’alto vastese – si apprende dalla nota stampa.

La base fondamentale sulla quale si è stati d’accordo è garantire con le risorse attuali comunque i migliori livelli di garanzia nell’assistenza in emergenza: garantire le postazioni medicalizzate del 118 già presenti ed al momento, temporaneamente rimodulare a dodici ore il PPI di Gissi così da assicurare comunque l’assistenza H24, anche per le patologie importanti come quelle tempo-dipendenti che necessitano di rapida centralizzazione nel centro hub di riferimento –

Si è discusso del fatto che la rimodulazione dell’assetto dei PPI è al centro di valutazione da parte del CREA e quindi si attenderanno a breve delle notizie in merito: Progetto regionale per valorizzare le strutture territoriali multidisciplinari al fine di convogliare in queste i codici a bassa intensità che creano sovraffollamento nei pronto soccorso dei centri hub mentre potrebbe essere servizi erogati da queste strutture con la collaborazione della medicina territoriale (proposta accolta con favore dai sindaci), introduzione dell’automedica in aggiunta e non sostitutiva per permettere una maggiore capillarità dell’operato del medico 118,implementazione dell’elisoccorso nelle aree montane, prospettive future di possibile incremento del personale con i prossimi concorsi e i nuovi medici specialisti in medicina di urgenza, incentivare l’accordo di confine con il Molise per l’emergenza 118 nelle postazioni tra le due regioni, Istituzione di un tavolo di confronto tra azienda e sindaci permanente – si apprende dalla nota stampa. Non è quindi una chiusura ma una rimodulazione delle risorse per utilizzarle al meglio sempre garantendo il massimo livello di assistenza nell’emergenza – viene evidenziato sul sito web. U.S. 2023/07/07

