Regione Abruzzo, Sanità: approvato in giunta il nuovo Piano oncologico regionale

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 29 nov. – Un approccio integrato tra prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte le aree di competenza del Servizio sanitario, così da assicurare uniformità ed equità di accesso alle cure da parte dei cittadini, sfruttando anche le opportunità e le potenzialità legate alla sanità digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ il pilastro del nuovo Piano oncologico regionale, approvato dalla giunta su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

L’articolazione della rete oncologica regionale, delineata nel nuovo Piano, prevede 5 nodi:

Le azioni previste, invece, partono dalla prevenzione primaria (promozione di corrette abitudini alimentari e sani stili di vita), da quella secondaria (attraverso la promozione degli screening nelle fasce di età considerate a maggiore rischio), dalla terziaria (per scongiurare complicanze o recidive), fino ad arrivare agli aspetti riguardanti la presa in carico, le terapie e il follow up, così come la farmaceutica e le cure palliative – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sarà anche completamente reingegnerizzato il Registro Tumori, con l’attivazione di un collegamento tecnologicamente avanzato con tutte le articolazioni della rete e i medici di medicina generale che migliorerà l’approccio epidemiologico sui percorsi oncologici.

“Questo piano – commenta l’assessore Verì – così come i precedenti adottati nel corso di questa legislatura, ha l’obiettivo di uniformare i modelli terapeutici sull’intero territorio regionale, stimolando il confronto e la condivisione delle buone pratiche tra le diverse Asl, che spesso in passato si muovevano in ordine sparso anche su un fronte così delicato come l’oncologia – viene evidenziato sul sito web. Fondamentale, come ormai in tutti i progetti che stiamo portando avanti negli ultimi anni, è l’apporto della digitalizzazione e delle nuove tecnologie in sanità, sulle quali la Regione ha investito circa 50 milioni di euro e che consentono quella circolarità delle informazioni e dei dati clinici, strategici nei nuovi modelli assistenziali”. US 231129

