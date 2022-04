Regione Abruzzo, Sanità: Asl 2, Verì convoca la direzione strategica

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Chieti, 28 apr. – Un incontro urgente, con l’intera direzione strategica della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, per fare il punto sui volumi dell’attività chirurgica, la grave carenza di personale in alcuni presidi e la gestione degli accessi ai pronto soccorso – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

La riunione è stata convocata dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì e ha visto la partecipazione del direttore generale Thomas Schael, del direttore sanitario Angelo Muraglia e del direttore amministrativo Giovanni Stroppa –

“Ho voluto verificare direttamente con i vertici della Asl – spiega l’assessore – le numerose segnalazioni degli ultimi giorni, che delineano uno scenario su cui sono indispensabili soluzioni immediate, al di là dei provvedimenti a medio e lungo termine già predisposti dall’azienda sanitaria”.

Assessore e direzione Asl hanno concordato un primo focus operativo per mercoledì 4 maggio, a cui prenderanno parte tutti i capi dipartimento dell’azienda – Successivamente si continuerà con i responsabili delle aree distrettuali.

“Sono consapevole delle criticità legate all’emergenza in corso – conclude la Verì – che devono essere superate con il ricorso a procedure tempestive – È stato necessario un confronto con i vertici aziendali per trovare nel frattempo una mediazione sulla messa a sistema delle risorse umane e strumentali già disponibili, così da limitare eventuali disagi non solo ai pazienti, ma anche agli stessi operatori sanitari”. ​US 220428

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it