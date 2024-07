Regione Abruzzo, Sanità: concluso il corso di alta formazione manageriale per direttori generali

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Diplomati 18 futuri manager del Servizio Sanitario NazionalePescara, 8 lug. Si è concluso il Corso di formazione manageriale in Sanità pubblica ed Organizzazione e gestione Sanitaria per Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi ed altre figure dirigenziali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – La cerimonia conclusiva del percorso formativo manageriale si è svolta lom scorsdo venerdì 5, nella Sala consiliare del Rettorato, con la discussione degli elaborati finali – precisa la nota online. Con l’attestato conseguito, i partecipanti potranno iscriversi all’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale e negli elenchi regionali per la nomina a Direttore sanitario e Direttore amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. Erano presenti alla cerimonia, tra gli altri, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento Sanità, Claudio D’Amario, il Direttore generale della ASL1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Ferdinando Romano, nonché il Responsabile scientifico del Corso,Tommaso Staniscia – viene evidenziato sul sito web. Il Corso si è sviluppato da ottobre 2023, nella sede universitaria di Chieti, con il coinvolgimento sia di docenti della d’Annunzio sia di docenti appartenenti ad altre istituzioni nazionali e regionali (già capi di gabinetto ministeriali, già assessori alla Salute di diverse regioni, già Amministratori delegati di CONSIP, AIFA, FIASO, Dipartimento Sanità Regione Abruzzo, ASR Abruzzo, Università di Teramo, Università de L’Aquila, Università di Bologna, etc.).Il corso è stato presieduto, in qualità di responsabile scientifico, da Tommaso Staniscia (Professore ordinario di Igiene e Responsabile Scientifico del Registro tumori della Regione Abruzzo) e coadiuvato dal Comitato scientifico composto da Massimo Sargiacomo (professore ordinario di Economia aziendale), Claudio D’Amario (Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo) e Ferdinando Romano (Professore ordinario di Igiene e Direttore generale ASL 1 Abruzzo). US240708

