Regione Abruzzo, Sanità di prossimità: strumenti digitali per semplificare l’accesso alle prestazioni sanitarie

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Un’iniziativa finalizzata ad avvicinare cittadini e servizi sanitari, grazie a nuovi strumenti digitali capaci di semplificare l’accesso alle prestazioni e ridurre tempi e procedure: è stato presentato oggi il progetto regionale “Sanità di Prossimità – Digitalizzazione dei Servizi in Multicanalità” finanziato con fondi Fesr.La presentazione si è svolta oggi nella Sala “Celestino V” di Palazzo Silone all’Aquila, alla presenza del Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, dell’assessore al Bilancio e Informatica Mario Quaglieri, del consigliere regionale Massimo Verrecchia, dei direttori delle Asl abruzzesi nonché del dirigente del Servizio Informatica regionale, Luciano Cococcia che ha promosso e realizzato il progetto – È prevista la fornitura gratuita in comodato d’uso di totem multifunzione “Kiosk Teseo M Pay” e totem informativi destinati alle ASL, ai presidi ospedalieri e alle Case di comunità. Attraverso questi dispositivi che estendono le capacità del sistema sanitario, muniti di tessera sanitaria, sarà possibile prenotare prestazioni sanitarie, ritirare referti, effettuare pagamenti tramite POS – PagoPA, stampare il tesserino sanitario e accedere a informazioni aggiornate sui servizi e il proprio fascicolo sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Durante l’incontro è stata effettuata una dimostrazione pratica del funzionamento dei totem, con focus sull’interfaccia utente, sui flussi operativi e sulle possibilità di personalizzazione da parte delle singole aziende sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un passo concreto verso una sanità più accessibile e più vicina ai cittadini, dove la digitalizzazione non è un adempimento ma uno strumento reale per semplificare, ridurre le attese e velocizzare i servizi – ha dichiarato il Presidente Marsilio a margine della presentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sulla stessa linea è intervenuto l’assessore Mario Quaglieri, che ha evidenziato come si tratti “di un investimento che valorizza innovazione, efficienza e sostenibilità, puntando su tecnologie capaci di rendere più fluida e misurabile la fruizione dei servizi e migliorare la programmazione sanitaria regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si riducono così i tempi di attesa, evitando le lunghe file e rendendo realmente l’assistenza a portata di cittadino!”Ha chiuso gli interventi l’assessore Nicoletta Verì, che ha sottolineato come “questo progetto consenta di portare servizi essenziali in più punti del territorio, riducendo spostamenti, code e passaggi burocratici, e rispondendo in maniera più rapida e moderna ai bisogni della popolazione e costituisce, a tutti gli effetti, un supporto al sistema della sanità digitale”.

