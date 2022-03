Regione Abruzzo, Sanità: domani conferenza stampa Verì-Marsilio su PNRR a Pescara

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 3 mar. – Gli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno illustrati dal presidente della Regione, Marco Marsilio, e dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, nel corso di una conferenza stampa in programma domani, venerdì 4 marzo alle ore 10, nella sede dell’Agenzia Sanitaria Regionale (via Attilio Monti 9 – Pescara – terzo piano). US 220303

