Regione Abruzzo, Sanità, Emergenze; Marsilio nomina Marinangeli referente regionale

– Pescara, 31 mar – Sarà il dottor Franco Marinangeli, direttore UOC di Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure Palliative della Asl dell’Aquila, il nuovo referente sanitario regionale per le emergenze della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

nominato con Decreto del presidente Marco Marsilio prenderà servizio nella giornata di domani in sostituzione del dottor Alberto Albani andato in pensione – si apprende dalla nota stampa.

“Porgo a nome dell’intera Giunta regionale gli auguri di buon lavoro al dottor Marinangeli e ringrazio per il lavoro svolto in questo periodo di grande emergenza pandemica il dottor Albani”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 22/03/31

