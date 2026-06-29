Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio, con l’intelligenza artificiale e l’imaging 3D portiamo la “fantascienza” nelle sale operatorie abruzzesi

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Nell’ambito della presentazione del nuovo sistema di archiviazione radiologica regionale VNA, il presidente della Regione, Marco Marsilio, insieme all’Assessore Nicoletta Verì, ha anche svelato le innovative applicazioni tecnologiche di Intelligenza Artificiale e ricostruzione tridimensionale introdotte a supporto dei medici e dei chirurghi del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Oltre ai servizi digitali tradizionali, rompiamo gli schemi con l’intelligenza artificiale”, ha evidenziato il Presidente Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. “Questo è un argomento abusatissimo e spesso temuto per gli effetti negativi sul lavoro o sulle aziende, ma noi pensiamo che nel campo sanitario sia una miniera inesauribile di opportunità per potenziare le capacità diagnostiche, terapeutiche e di prevenzione – si apprende dalla nota stampa. La resa tridimensionale delle immagini derivate da TC e risonanze magnetiche è un aspetto davvero rivoluzionario – riporta testualmente l’articolo online. Ho visto personalmente il sistema in funzione e sembra fantascienza: permette di visualizzare un organo in movimento, come un cuore che pulsa, proiettato in 3D sullo schermo senza bisogno di indossare visori – precisa la nota online. I professionisti – ha spiegato – possono agire tramite strumenti digitali per sezionare l’organo, anticipando l’operazione sul corpo vivo e riducendo al minimo i margini di sorpresa e i rischi prima ancora di aprire in sala operatoria – viene evidenziato sul sito web. Inizialmente, ho voluto verificare con i medici se si trattasse solo di un bel gioco, ma i riscontri sono stati entusiastici”.Marsilio ha poi concluso sottolineando il valore di questa innovazione per il corpo medico locale: “Questo progetto valorizza e gratifica i nostri professionisti, permettendo loro di lavorare in ambienti tecnologici all’avanguardia e di sentirsi al centro del progresso scientifico internazionale, dimostrando che si può essere un’eccellenza e fare ricerca avanzata anche restando a Chieti, Pescara, Teramo o L’Aquila, senza invidiare metropoli come Parigi o New York. Abbiamo fatto passi da gigante e per questo ringrazio Riccardo Urbani e tutta la squadra”.Dal punto di vista prettamente tecnico, l’innovazione si poggia sulla convergenza tra la diagnostica avanzata e la pianificazione degli interventi chirurgici, un’evoluzione descritta durante i lavori dal primario radiologo Vincenzo Di Egidio e dal chirurgo toracico Antonio Fabio De Filippis, che hanno evidenziato la straordinaria accuratezza del software MEDXR nel trasformare gli esami radiologici standard in ologrammi 3D interattivi – aggiunge la nota pubblicata. Questa tecnologia consente ai clinici un livello di dettaglio e di simulazione pre-operatoria fino ad ora impensabile – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it