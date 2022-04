Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio e Verì inaugurano il secondo acceleratore lineare della Asl di Pescara

Dal sito della Regione Abruzzo:

Il Presidente ha ringraziato l’equipe medica che ha operato il giovane ferito gravemente domenica scorsa

Pescara, 14 apr. Il secondo acceleratore lineare della Asl di Pescara, impiegato nell’Unità di Radioterapia, è stato presentato, questo pomeriggio, all’ospedale Santo Spirito di Pescara, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì. Sono, quindi, finalmente a disposizione dei pazienti due acceleratori lineari che possono rispondere, con efficacia, alle diverse esigenze cliniche, nei trattamenti ad alta specialità. Tale apparecchiatura, di ultima generazione, consente di ottimizzare l’esecuzione di trattamenti anche in prossimità di organi o strutture potenzialmente a rischio di tossicità, grazie ad un sistema innovativo di monitoraggio del posizionamento del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Quando si parla di salute, ci si può e ci si deve sempre porre nuovi obiettivi – ha esordito il presidente Marsilio – ma, intanto, questo nuovo impianto ad alta tecnologia consentirà ai medici di essere più veloci nel trattamento delle patologie e di ridurre le liste di attesa – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo vero è quello di creare un sistema sia di filtro sul territorio sia di dotazione di infrastrutture e di personale sufficiente per poter rispondere alle esigenze ed ai bisogni di salute dei cittadini”. Il presidente ha poi voluto complimentarsi con l’equipe dei medici che ha operato, a più riprese, il giovane Yelfri, gravemente ferito domenica scorsa, in un bar del centro di Pescara, da diversi colpi di pistola – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, Marsilio ha espresso anche soddisfazione per il proscioglimento dei vertici della Asl pescarese, indagati nell’ambito di una inchiesta della Procura di Pescara sulla crescita esponenziale di contagi registrata, lo scorso anno, nel capoluogo adriatico e nell’area metropolitana –

L’assessore Verì, dal canto suo, ha rimarcato “il grande impegno della Giunta regionale per il potenziamento dell’innovazione tecnologica in campo sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Una strategia mirata – ha concluso – che caratterizza anche la filiera degli investimenti inserita nel programma presentato recentemente al Ministero e che prevede per l’Abruzzo fondi per circa 31 milioni di euro, dei quali 8 destinati alla Asl di Pescara”. /220414

