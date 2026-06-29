Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio e Verì inaugurano l’ospedale di Comunità di San Valentino in Abruzzo Citeriore

Dal sito della Regione Abruzzo:È stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione, Marco Marsilio, il nuovo Ospedale di Comunità di San Valentino in Abruzzo Citeriore, struttura realizzata nell’ambito del programma di potenziamento della sanità territoriale finanziato con le risorse del PNRR e destinata a rafforzare la rete dell’assistenza di prossimità. Alla cerimonia hanno preso parte, insieme al presidente Marsilio, l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il direttore generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, il sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Antonio D’Angelo, amministratori locali, operatori sanitari e autorità civili e militari.L’Ospedale di Comunità dispone di 20 posti letto destinati a pazienti che necessitano di assistenza sanitaria a bassa intensità clinica e di un percorso di cura intermedio tra il ricovero ospedaliero e il rientro al domicilio – riporta testualmente l’articolo online. La struttura contribuirà a rafforzare la rete dell’assistenza territoriale, migliorando la presa in carico dei pazienti cronici e fragili e favorendo la continuità delle cure – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Siamo ormai alla scadenza di questo 30 giugno che doveva sembrare la fine del mondo, perché sono ormai anni che non si parla d’altro: il PNRR e le sue scadenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per chi ama stare sempre con la tabellina e la lavagna dei buoni e dei cattivi, – ha detto – penso che, scoccato il 30 giugno, l’assessore potrà dare comunicazione del raggiungimento degli obiettivi – Non era facile, non era scontato e abbiamo dovuto correre perché le regole erano quelle, non le abbiamo decise noi – precisa il comunicato. Certo, l’apertura del cantiere in campagna elettorale espone alle polemiche e magari anche a qualche accento eccessivamente demagogico, come è accaduto in questo caso, ma se avessimo ritardato per fuoriuscire dal cono d’ombra del sospetto e dell’illazione, oggi, al 29 giugno, non avremmo chiuso i lavori – precisa il comunicato. Era nostro dovere aprire il prima possibile il cantiere e lo abbiamo fatto, grazie alla ASL che ha fatto uno sforzo enorme”.Prosegue così il percorso di rafforzamento della sanità territoriale che la Regione sta realizzando attraverso gli investimenti del PNRR. “Gli Ospedali di Comunità rappresentano un elemento fondamentale del nuovo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria, perché consentono di offrire cure più vicine ai cittadini e di garantire una maggiore integrazione tra ospedale e territorio”- ha dichiarato il presidente Marco Marsilio – Il Presidente ha quindi evidenziato il valore della collaborazione istituzionale che ha consentito di raggiungere questo risultato, ringraziando il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, la ASL di Pescara e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. “Nel 2019 – ha ricordato Marsilio – ho trovato un patrimonio edilizio totalmente fatiscente, senza programmi né investimenti finanziati per poterlo rimettere in piedi – precisa il comunicato. Oggi possiamo dire che nel circondario della ASL di Pescara, da Popoli in giù, le cose stanno cambiando: a Popoli è aperta la Casa di Comunità, all’ospedale sono in corso lavori per milioni di euro, a Tocco da Casauria la struttura è stata rifatta completamente con l’efficientamento energetico, e qui a San Valentino potete vedere il risultato di questi lavori e dei passi avanti fatti – Siamo nelle condizioni, con un altro piccolo sforzo, di aprire altrettanto al piano di sopra e raddoppiare questi posti letto e questi servizi, perché c’è una grandissima necessità di questa tipologia di assistenza – viene evidenziato sul sito web. Continuiamo a investire nelle aree interne per assicurare servizi di qualità e dare risposte concrete ai cittadini – precisa la nota online. La sanità di prossimità rappresenta una delle priorità dell’azione della Regione Abruzzo e l’Ospedale di Comunità di San Valentino è un presidio che contribuirà a migliorare la qualità dell’assistenza e la vita delle persone”- ha concluso Marsilio – recita il testo pubblicato online. Anche l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha evidenziato il ruolo della nuova struttura nel rafforzamento della rete assistenziale: “L’Ospedale di Comunità di San Valentino – ha spiegato – rappresenta un presidio strategico per la sanità territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mettiamo a disposizione dei cittadini un servizio che garantirà continuità assistenziale, appropriatezza delle cure e una risposta più vicina ai bisogni del territorio”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it