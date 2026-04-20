Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio e Verì, nuova PET-TAC a L’Aquila, investimento da oltre 7,5 milioni per completare la rete nelle 4 Asl

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Con l’attivazione di questa nuova TAC completiamo un percorso strategico che ha portato all’installazione di quattro apparecchiature fisse di ultima generazione, una per ciascuna ASL abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un risultato concreto che rafforza in modo omogeneo la dotazione tecnologica del nostro sistema sanitario”. Così il Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio è intervenuto oggi alla cerimonia di inaugurazione, all’ospedale dell’Aquila, insieme all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ai consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Carla Mannetti, al senatore Guido Quintino Liris, al sindaco Pierluigi Biondi e al direttore generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi.Si tratta della nuova PET-TAC fissa di ultima generazione, tra le poche presenti in Italia, che segna il superamento della precedente unità mobile e amplia l’operatività a 5 giorni a settimana – si apprende dal portale web ufficiale. “Stiamo colmando un ritardo accumulato negli ultimi decenni sul piano degli investimenti – ha proseguito Marsilio – restituendo alla sanità regionale strumenti adeguati agli standard attuali – aggiunge la nota pubblicata. Questo significa diagnosi più accurate, maggiore capacità operativa e, soprattutto, tempi di risposta più rapidi e compatibili con le esigenze dei pazienti – precisa la nota online. Continuiamo su questa linea, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti e una sanità pubblica all’altezza dei bisogni dei cittadini.”L’intervento è stato realizzato con un investimento complessivo di oltre 7,5 milioni di euro: più di 3,3 milioni (fondi PNRR) per le tecnologie – tra cui PET-TAC, due Gamma Camere e apparecchiature dedicate – e circa 4,2 milioni per l’adeguamento strutturale dei nuovi locali al Delta 6. Il macchinario, ad alta risoluzione, consente diagnosi più accurate ed efficaci, con applicazioni in oncologia, neurologia e cardiologia – viene evidenziato sul sito web. La Pet infatti, viene impiegata in neurologia per diagnosi per Alzheimer e demenze senili e in cardiologia per valutazioni di ischemie – si apprende dalla nota stampa. “Con questo intervento – ha aggiunto l’assessore Verì – chiudiamo un programma di investimenti particolarmente significativo che ha portato all’installazione di quattro PET-TAC, una per ciascuna ASL abruzzese, tutte apparecchiature di alta complessità. Si tratta di tecnologie avanzate che consentono immagini ad alta definizione, una maggiore appropriatezza diagnostica e, grazie ai protocolli più innovativi, anche una riduzione dei tempi di esposizione per i pazienti – precisa il comunicato. Questi sistemi permettono non solo diagnosi più tempestive e mirate, ma anche un monitoraggio continuo e preciso dei percorsi terapeutici, soprattutto in ambito oncologico, migliorando la qualità del follow-up e l’efficacia delle cure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Accanto all’investimento tecnologico, sono stati realizzati anche gli interventi strutturali necessari per ospitare le nuove apparecchiature, con l’adeguamento degli spazi agli standard richiesti – Un’operazione complessiva che rafforza la capacità del sistema sanitario regionale di rispondere in modo moderno e appropriato ai bisogni dei cittadini”.Con l’entrata in funzione della nuova apparecchiatura, la sanità aquilana compie un ulteriore passo avanti sul fronte dell’innovazione tecnologica e del potenziamento dei servizi diagnostici, garantendo ai cittadini prestazioni più tempestive e di maggiore qualità.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it