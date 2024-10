Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio, garantiti gli standard di assistenza nella rianimazione dell’ospedale di Lanciano

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il Presidente, un impiego più razionale degli anestesisti ha consentito di raddoppiare il numero degli interventi chirurgiciLanciano, 26 ott. Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, è intervenuto, nella serata di ieri, a Lanciano, nella sede municipale, ad un incontro sulla sanità frentana nel corso del quale si è fatto il punto sul futuro dell’ospedale Renzetti all’indomani della chiusura dell’Utic, il reparto di unità intensiva coronarica – viene evidenziato sul sito web. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza, appena dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione della rianimazione che hanno, tra l’altro, consentito di eliminare anche l’amianto – riporta testualmente l’articolo online. “Nessuno ha tolto all’ospedale di Lanciano i posti letto di rianimazione che servono a Lanciano – ha detto il presidente Marsilio – al momento, ne sono operativi due che sono sufficienti per il fabbisogno dell’utenza ospedaliera e questo consente anche di garantire la funzionalità dei posti letto dell’Utic, la cui struttura dovrà subire importanti interventi di ristrutturazione – Il vero problema, – ha sottolineato Marsilio – è la carenza strutturale di anestesisti – precisa il comunicato. Infatti, a chi grida allo scandalo perché non sarebbero più disponibili i sei posti letto iniziali di rianimazione, bisognerebbe anche spiegare che il numero di quei posti letto era almeno tre volte tanto quelli previsti dalle normative sanitarie – si apprende dalla nota stampa. Il fabbisogno assistenziale di emergenza-urgenza in rianimazione all’ospedale di Lanciano a servizio di tutta l’area frentana è, comunque, assicurato nonostante questo temporaneo ridimensionamento – Non è un caso – ha proseguito Marsilio – se poi questa rimodulazione dei posti letto abbia consentito addirittura di raddoppiare il numero degli interventi chirurgici effettuati all’ospedale di Lanciano dal momento che gli anestesisti sono stati riconvertiti nell’attività di assistenza in sala operatoria”. Al vertice sulla sanità, oltre al presidente Marsilio, che ha incontrato il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, la giunta comunale e i consiglieri di maggioranza, hanno partecipato anche l’assessore alla salute, Nicoletta Verì, l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Shaell, ed il consigliere regionale, Nicola Campitelli – /241026

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it