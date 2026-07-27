Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio, il Dea di II livello integrato Chieti-Pescara è un modello innovativo

Dal sito della Regione Abruzzo:Un modello sanitario fortemente innovativo, basato sull’integrazione e capace di superare le logiche campanilistiche del passato per offrire cure di alta specializzazione e tempestività a tutti i cittadini della regione – si apprende dalla nota stampa. È questo il cuore delle dichiarazioni del Presidente della Regione, Marco Marsilio, in merito al progetto di riorganizzazione della rete ospedaliera e alla creazione del DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di II Livello integrato e funzionale tra Chieti e Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il Presidente ha evidenziato con orgoglio la portata politica e istituzionale del percorso intrapreso, sottolineando come la nuova programmazione sanitaria rappresenti una svolta storica per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “La nostra rete ospedaliera già prevede che Chieti e Pescara formino un DEA di II livello funzionale e integrato – recita il testo pubblicato online. Questo è il nostro modello: un modello diverso da quello descritto dai decreti Lorenzin, che non prevedevano questa modalità. Noi abbiamo avuto la forza e il coraggio di approvare, come maggioranza politica in Consiglio Regionale, una rete ospedaliera strategica – si apprende dal portale web ufficiale. Mai prima d’ora una maggioranza politica si era assunta la responsabilità e la capacità di sintesi per approvare un piano simile, ereditato in precedenza da gestioni commissariali”.Marsilio ha spiegato come il superamento dei rigidi parametri previsti dai decreti ministeriali nazionali abbia richiesto una visione politica solida e orientata all’interesse generale della comunità regionale – “Trattandosi di un’innovazione e anche di una “forzatura” rispetto al dettato burocratico della norma — che non avrebbe permesso all’Abruzzo di avere un DEA di secondo livello in ogni provincia —, – ha proseguito – abbiamo dovuto fare una scelta di governo della Regione – si apprende dalla nota stampa. È normale e comprensibile che ogni sindaco abbia a cuore l’ospedale della propria città, ma il nostro compito è governare l’intera regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo individuato questo sistema non solo per opportunità politica, ma per dare a tutti i cittadini di ogni provincia la possibilità di essere curati con tutte le discipline e le strutture necessarie in caso di urgenza – ”.I punti chiave della nuova programmazione sanitaria:Integrazione Funzionale Chieti-Pescara: Sinergia strategica tra i due poli ospedalieri della costa per garantire prestazioni di altissima complessità e gestione avanzata delle emergenze – si apprende dalla nota stampa. Equilibrio e Copertura Territoriale: Modello di secondo livello integrato strutturato per valorizzare sia l’asse costiero (Chieti-Pescara) sia l’asse delle aree interne (L’Aquila-Teramo).Superamento dei Campanilismi: Risposta unitaria della classe dirigente regionale per superare frammentazioni burocratiche e rivalità locali.Tempestività e Sicurezza nelle Cure: Presidio completo di tutte le discipline mediche d’emergenza per mettere in sicurezza i pazienti nei tempi d’oro d’intervento – recita il testo pubblicato online. In conclusione, il Presidente Marsilio ha ribadito la necessità di mantenere unito il fronte politico e amministrativo abruzzese su questo obiettivo cruciale per la salute pubblica – si legge sul sito web ufficiale. “È un modello su cui credo che tutta la classe dirigente e la politica abruzzese debba trovarsi unita – si legge sul sito web ufficiale. L’integrazione – ha concluso il Presidente – serve a superare le ristrettezze della guerra di campanile e le rigidità burocratiche per offrire una sanità moderna, efficiente e vicina alle esigenze di ogni cittadino – riporta testualmente l’articolo online. ”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it