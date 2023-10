Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio, necessario fare presto sul nuovo ospedale di Teramo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE VERÌ INTERVENGONO IN CONSIGLIO COMUNALE L’Aquila, 17 ott. –“Non esiste nessuna polemica politica, la scelta della localizzazione dell’ospedale taglia trasversalmente le forze politiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ normale che sia così, perché dove collocare un servizio dentro una città non è una questione di fede – recita la nota online sul portale web ufficiale. Decidere di non realizzare la struttura sanitaria a Piano d’Accio e individuare un’altra localizzazione può essere legittimo ma non lo fate a cuor leggero – recita il testo pubblicato online. È evidente che se occorrerà un nuovo progetto, un nuovo studio di fattibilità e l’attivazione di una nuova procedura, tutto questo comporterà molto altro tempo”.

Sono parole del Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio che questa mattina ha partecipato al Consiglio comunale straordinario di Teramo, con all’ordine del giorno proprio la realizzazione del nuovo ospedale – si apprende dalla nota stampa.

Ai lavori dell’assise comunale oltre al Presidente Marsilio ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il Direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web.

Il Presidente Marsilio ha rimarcato la necessità di decidere, in tempi brevi per non perdere i fondi destinati alla realizzazione dell’opera per la quale è disponibile una quota di finanziamento statale pari a 122 milioni di euro – recita il testo pubblicato online.

“Sostenere oggi che la decisione dell’ASL di fare l’ospedale a Piano d’Accio, tra le cinque aree indicate, sia sbagliata perché la città lo vuole da un’altra parte, si può fare ma non si può nascondere la verità dei fatti per onestà intellettuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I tempi si allungano notevolmente e il rischio che ne potrebbe derivare è troppo grande – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo riusciti in questi anni a chiudere progetti per una serie di ospedali – aggiunge la nota pubblicata. Proprio ieri ho inaugurato il cantiere a Penne, non il progetto ma il cantiere, dove ci sono gli operai che lavorano e l’ospedale di Penne era inserito nella stessa delibera che riguardava il finanziamento dell’ospedale di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo da 25 anni non presentava progetti su nuovi ospedali”. US 231017

