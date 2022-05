Regione Abruzzo, Sanità: mercoledì tavola rotonda sui costi standard

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 24 mag. – “Costi standard in sanità, esperienze regionali a confronto” è il titolo della tavola rotonda in programma mercoledì, a partire dalle ore 10, nella sede dell’Agenzia sanitaria regionale a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -

All’incontro tecnico – che metterà a confronto le esperienze di Abruzzo e Puglia – prenderanno parte rappresentanti del governo regionale, dirigenti della Regione Abruzzo e della Regione Puglia, docenti universitari, economisti e delegati delle Asl delle due regioni.

L’Abruzzo è stata la prima Regione italiana ad aver determinato i costi delle attività dei propri presidi ospedalieri (per la degenza, per la specialistica ambulatoriale e per il pronto soccorso) e i costi dell’assistenza territoriale attraverso il Clinical Costing, il metodo di riferimento internazionale introdotto nel 2011 per la determinazione dei costi e dei relativi standard.

Attraverso il confronto tra costi sostenuti e standard di riferimento, sia per le Asl nel loro complesso, sia per singola unità di diagnosi e cura, sono emersi punti di forza e debolezza delle strutture sanitarie, utili per un miglioramento continuo delle attività svolte e per basare le attività di programmazione su parametri scientifici.

Per garantire la necessaria scientificità, controllo e trasparenza, il progetto è stato supportato dall’associazione scientifica del N.I.San. Network Italiano Sanitario (organizzazione che elabora i costi standard in Sanità dal 2009 e della quale, dal 2020, è entrata a far parte anche la stessa Regione Abruzzo). US 220524

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it