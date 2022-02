Regione Abruzzo, Sanità: nuovi ospedali, lunedì conferenza stampa Verì-Marsilio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila, 12 feb. – Il programma per la realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto, sarà illustrato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e dal presidente della Regione, Marco Marsilio, nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 14 febbraio alle ore 11.30, nell’auditorium di Palazzo Silone all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. US 220212

