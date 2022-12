Regione Abruzzo, Sanità: nuovo incontro al Ministero per la rete ospedaliera regionale

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 7 dic. – Il piano di reingegnerizzazione della rete ospedaliera regionale è stato illustrato questa mattina a Roma al nuovo Direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Stefano Lorusso, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore del Dipartimento, Claudio D’Amario e il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza –

“Era fondamentale – spiega la Verì – illustrare i contenuti del piano al nuovo direttore, al quale abbiamo ribadito la necessità di garantire un’adeguata assistenza sanitaria su tutto il nostro territorio regionale, che ha una conformazione molto complessa e aree interne a bassissima densità abitativa – si legge sul sito web ufficiale. Il Ministero, come già confermato in altri precedenti incontri, ha condiviso l’impianto generale della nostra rete ospedaliera – si apprende dal portale web ufficiale. Sono state formulate alcune osservazioni di dettaglio, che ora verranno valutate e trasmesse per la valutazione definitiva da parte del Tavolo DM70”. US 221207

