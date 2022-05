Regione Abruzzo, Sanità, PNRR: firmato il contratto Regione-Ministero, investimenti per 213 milioni di euro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 30 mag. – Via libera, da parte del Ministero della Salute, al Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) con la Regione Abruzzo che recepisce il piano operativo per l’attuazione delle misure della Missione 6 Salute del PNRR.

La comunicazione è arrivata dall’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr dello stesso Ministero e il documento è stato già sottoscritto dalla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’Abruzzo è una delle primissime Regioni italiane ad aver ricevuto la notifica della sottoscrizione del Cis.

Ammontano ad oltre 213 milioni di euro i fondi messi a disposizione dell’Abruzzo per la Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Piano per gli investimenti complementari (Pnc). Le risorse sono state al centro di un’intensa attività di programmazione delle Asl regionali, incentrata su due linee di azione principali: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Circa 59 milioni sono destinati all’apertura delle Case della comunità, 26 milioni agli Ospedali di comunità, 4 milioni alle centrali operative territoriali, 31 milioni all’acquisto delle grandi apparecchiature, 54 milioni all’adeguamento antisismico e 38 milioni alla digitalizzazione – US 220530

