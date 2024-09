Regione Abruzzo, Sanità: riunione per prevenire rischio virus dengue ad Ortona

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 27 set. Nella mattinata di oggi si è tenuta una riunione in video-conferenza sul virus dengue alla quale hanno partecipato funzionari e tecnici dei servizi di Prevenzione sanitaria e Sanità veterinaria del Dipartimento Sanità della Regione nonché del Dipartimento Prevenzione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti (UOC “Sanità animale” e SIESP) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo – recita il testo pubblicato online. Sono stati esaminati i dati relativi alle catture di specie Aedes albopictus (le c.d.“zanzare tigre”) nelle ovi-trappole depositate nelle ultime settimane in svariati punti “sensibili” del territorio comunale di Ortona – viene evidenziato sul sito web. Questo in relazione alla necessità di evitare che la positività degli artropodi rispetto al virus dengue possa determinare il manifestarsi di focolai estesi di febbre Dengue nel territorio, in analogia a quanto in corso nell’area di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla luce di alcune catture “positive”, variamente distribuite nel territorio comunale di Ortona, si è dato mandato al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Chieti di collaborare con il Commissario di Governo della città di Ortona nella predisposizione di un’ordinanza che favorisca la messa in atto di tutte le azioni di sanità pubblica previste nel vigente Piano nazionale di contrasto delle “arbovirosi”, con particolare riferimento ad estesi interventi di disinfestazione con impiego di larvicidi ed adulticidi – aggiunge la nota pubblicata. Attività che verrano messe in atto già nelle prossime giornate, in cui saranno, inoltre, raccomandate alla popolazione residente alcune azioni di cautela individuale miranti a prevenire la puntura da parte del vettore, individuato nella “zanzara tigre”. US/240927

