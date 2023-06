Regione Abruzzo, Sanità: Verì: “A Teramo investimenti su tecnologie avanzate e stabilizzazioni di personale”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

L’assessore Verí a Teramo per l’evento organizzato dalla Asl

Teramo, 16 giu. L’assessore con delega alla Salute, Nicoletta Verí, ha partecipato, questa mattina, a Teramo, all’evento “La sanità che guarda al futuro”, organizzato dalla ASL di Teramo e che ha visto, in primis, l’intervento del direttore generale Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. “Oggi abbiamo avuto modo di verificare il grande impegno che questa azienda ha messo in atto per la sanità teramana – ha dichiarato l’assessore Verí -. Abbiamo raggiunto risultati importanti attraverso investimenti sia in tecnologie avanzate che riguardo al personale, specie in termini di stabilizzazioni – precisa la nota online. Abbiamo anche avuto un elenco di nuovi primari ed abbiamo registrato investimenti anche in relazione all’integrazione tra ospedali e territorio attraverso la continuità assistenziale e la dimissione protetta – Quindi l, – ha aggiunto- parliamo di una sanità attenta ai reali fabbisogni di assistenza ma dobbiamo risolvere, nel più breve tempo possibile, il problema della mobilità passiva e quello delle liste di attesa – Questo, in particolare, è un argomento che stiamo affrontando quotidianamente e, a breve, avremo anche gli indicatori relativi”. Presente, tra gli altri, l’assesore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale – si apprende dalla nota stampa. /230616

