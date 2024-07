Regione Abruzzo, Sanità: Verì, Conclusa attività di verifica dei piani degli enti sanitari della Regione 

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 26 lug. L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, comunica che, in ottemperanza all’art. 2 della Legge regionale n. 9 del 2024, il Dipartimento Sanità ha concluso le attività di verifica dei piani presentati dai vari enti sanitari della Regione – si apprende dalla nota stampa. Durante questa fase di verifica, è stato valutato positivamente il lavoro svolto da parte dei soggetti coinvolti, riconoscendo l’impegno profuso nel rispondere ai requisiti normativi e agli obiettivi prefissati dalla legge – Tuttavia, al fine di garantire una maggiore completezza e conformità, il Dipartimento ha ritenuto opportuno richiedere delle integrazioni.Le richieste di integrazione dovranno essere presentate entro i termini di legge, ossia entro 30 giorni, come previsto dalla stessa legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo ulteriore passaggio è essenziale per assicurare che tutti i piani siano perfettamente allineati alle direttive regionali e possano essere implementati con la massima efficacia a beneficio della salute pubblica – viene evidenziato sul sito web. L’assessore Nicoletta Verì, a tal proposito, desidera ringraziare tutte le parti coinvolte per la collaborazione dimostrata e sottolinea “l’importanza di questa fase integrativa per il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere della popolazione regionale”. Il Dipartimento Sanità della Regione resta a disposizione delle Asl per fornire supporto e chiarimenti necessari durante questo periodo di integrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com.ass.) 24/07/26

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it