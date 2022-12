Regione Abruzzo, Sanità: Verì, contratti a termine e co.co.co prorogati al 31 marzo

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 12 dic. – Tutte le Asl abruzzesi prorogheranno al 31 marzo 2023 i contratti di lavoro del personale a tempo determinato (assunto per concorso o avviso pubblico) e co – recita il testo pubblicato online. co – co – aggiunge testualmente l’articolo online. in scadenza il 31 dicembre prossimo –

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, al termine della riunione che si è tenuta questa mattina a Pescara con le direzioni delle 4 aziende sanitarie – si apprende dalla nota stampa.

“Nelle more dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato e delle ulteriori misure nazionali – spiega la Verì – si è deciso di prorogare a marzo la durata di queste tipologie di contratto, così da garantire la continuità assistenziale e la corretta turnazione del personale, anche in vista delle Festività”. US 221212

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it