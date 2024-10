Regione Abruzzo, Sanità: Verì, nasce il progetto COSIsiFA su informazione indipendente sui farmaci

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Regione presente al network AIFA-Regioni-Istituzioni sanitarie-StakeholderPescara, 28 ott. – La conoscenza approfondita dei farmaci è da sempre estremamente importante per l’attività degli operatori sanitari e per i cittadini e consente di raggiungere maggiore consapevolezza nell’utilizzo corretto dei medicinali – precisa il comunicato. In quest’ottica nasce il network AIFA-Regioni-Istituzioni sanitarie-Stakeholder, attraverso lo sviluppo del progetto “Cittadini e Operatori Sanitari sempre in-formati sul FArmaco (COSIsiFA)”, di durata triennale – si apprende dalla nota stampa. “I cittadini vanno responsabilizzati ad un uso corretto dei farmaci, la corretta informazione scientifica è un problema rilevante in campo farmaceutico nonché strumento utile agli operatori sanitari per aumentare le conoscenze sui farmaci e consente ai cittadini di avere un ruolo attivo nella gestione delle proprie terapie” – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì. Tra i protagonisti del progetto c’è la Regione Abruzzo con il Centro Regionale di Farmacovigilanza che si adopererà per sviluppare alcune aree tematiche, tra cui nello specifico l’informazione scientifica, la formazione e la polifarmacoterapia, con l’intento di sensibilizzare cittadini e operatori sanitari – precisa il comunicato. L’informazione indipendente sarà diffusa capillarmente sul territorio e rivolta a operatori sanitari, pazienti, associazioni e cittadini attraverso differenti canali: un sito web www.infarmaco – it che raccoglie tutte le iniziative; una app per l’immediata accessibilità alle informazioni sui farmaci; un bollettino semestrale su tematiche relative a pediatria, oncologia, antimicrobico-resistenza, cronicità e polifarmacoterapia; newsletter settimanali; eventi formativi in presenza e a distanza – si apprende dal portale web ufficiale. Altra attività progettuale che coinvolgerà il CRFV dell’Abruzzo è la formazione scolastica dei ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni, con l’intento di sviluppare un pensiero critico sulle informazioni diffuse, distinguendo quelle affidabili da quelle distorte o addirittura false – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il pensiero trova le basi nel progetto “Informed Health Choices”, realizzato da medici, pedagogisti, insegnanti, esperti di comunicazione e giornalisti, validato a livello internazionale che allo stato attuale vede l’Italia partecipare con iniziative pilota – viene evidenziato sul sito web. Infine, un altro ambito di lavoro riguarda il processo di invecchiamento e l’aumentare dell’età in Italia, associati a fattori di rischio e/o patologie – Conseguenza di tale fenomeno è la polifarmacoterapia, ovvero l’utilizzo di un elevato numero di farmaci, che si concretizza come un problema di salute pubblica, associata a una riduzione dell’aderenza terapeutica nonché ad un aumento del rischio di interazioni tra farmaci – precisa la nota online. “Noi del CRFV crediamo fortemente che questo progetto possa portare innumerevoli benefici ai cittadini e agli operatori sanitari – ha sottolineato la dottoressa Ilenia Senesi, Responsabile del Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Abruzzo e direttore dell’UOC Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL di Teramo – che spesso si trovano di fronte alla complessità del mondo scientifico – Il nostro impegno sarà contribuire nell’attività al fine di rendere disponibili tutti gli strumenti per approfondire la conoscenza e il buon uso dei medicinali”. US 241028

