Regione Abruzzo, Santissima Annunziata: aperto il nuovo blocco operatorio

Chieti, 25 mag. Nuova vita per il blocco operatorio del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti – precisa il comunicato. Un intervento di enorme valenza soprattutto se si considera che, dopo l’attivazione avvenuta nel 1996, non ci sono stati più aggiornamenti né manutenzione straordinaria – si legge sul sito web ufficiale. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta all’interno del policlinico teatino, ha avuto luogo la presentazione di quattro sale operatorie, nuove di zecca – si apprende dal portale web ufficiale. Il blocco operatorio è stato realizzato con meno di 1 milione di euro, interamente finanziato dalla Regione: 600mila euro per i lavori necessari per l’adeguamento tecnologico e 350mila euro per l’installazione di apparecchiature elettromedicali – precisa la nota online. Inoltre, sono previsti anche 12 milioni di euro per il noleggio quinquennale del sistema robotico da Vinci per chirurgia e ortopedia – si legge sul sito web ufficiale. In più, la pianificazione del rinnovo tecnologico del blocco operatorio di Chieti prevede interventi da finanziare per un totale di 2milioni 515mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. 220525

