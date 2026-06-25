Regione Abruzzo, Scacchi: Mondiali giovanili di Montesilvano

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:ll Presidente della Regione, Marco Marsilio, nel pomeriggio di oggi, si è recato al Pala Dean Martin di Montesilvano, in occasione di una cruciale giornata di gare del FIDE World Youth Chess Championship, in pieno svolgimento – riporta testualmente l’articolo online. I campionati, iniziati lo scorso 14 giugno, si avviano verso le battute finali previste per dopodomani 27 giugno – recita il testo pubblicato online. La manifestazione vede la partecipazione di ben 800 giovani scacchisti arrivati a Montesilvano da ogni angolo del globo – Il Presidente ha constatato di persona la straordinaria efficienza della macchina organizzativa – viene evidenziato sul sito web. Nei corridoi della struttura, si respira un’aria internazionale – Simbolicamente, Marsilio ha anche dato il via alla sessione pomeridiana eseguendo la prima mossa su una delle scacchiere di gara – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, il Presidente ha sfidato in una partita amichevole l’organizzatore dell’evento Roberto Mogranzini – precisa il comunicato. Mogranzini, grande maestro e anima di UniChess, ha illustrato al Presidente i complessi dettagli tecnici del torneo – riporta testualmente l’articolo online. La visita istituzionale è poi proseguita con un incontro ufficiale con i massimi delegati della Federazione Internazionale – Al centro dei colloqui vi è stato l’eccezionale ritorno d’immagine e l’indotto turistico generato sulla costa abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento ha infatti fatto registrare migliaia di presenze alberghiere, confermando il successo del binomio tra sport e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’investimento della Giunta regionale nei grandi eventi internazionali si conferma un efficace volano di sviluppo economico – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it