Regione Abruzzo, Scomparsa Giandonato Morra: il cordoglio del Presidente Marsilio

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 5 ago – “Oggi piango la scomparsa di un amico prima ancora che di un politico di grande spessore umano e professionale – Giandonato Morra è stato per l’Abruzzo un esempio di coerenza e correttezza tanto da essere ben voluto anche dai suoi avversari politici – aggiunge la nota pubblicata. Di lui rimarranno tanti insegnamenti che porteremo dentro di noi per fare bene ogni giorno il nostro lavoro, con l’impegno che ha dimostrato di mettere in ogni azione del quotidiano – riporta testualmente l’articolo online. Alla sua famiglia, alla moglie e ai figli, giunga l’abbraccio mio personale e dell’intera giunta regionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio in seguito alla scomparsa di Giandonato Morra, Difensore civico ed ex assessore regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. K.S. 230805

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it