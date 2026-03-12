- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, Scuola: a Didacta 2026 la Regione presenta il progetto CampusLab

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il progetto CampusLab Abruzzo arriva a Didacta, la fiera dell’innovazione scolastica in svolgimento alla Fortezza da Basso a Firenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito e coordinato dalla Regione Abruzzo è stato presentato presso l’area espositiva dell’Abruzzo dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo e dalla preside dell’istituto Majorana di Avezzano, Valentina Cannizzaro, che è l’istituto di riferimento per la realizzazione del campus.CampusLab è un progetto innovativo destinato a modificare i tradizionali canoni dell’orientamento e della formazione, a partire dalla possibilità da parte dei ragazzi di vivere insieme in un contesto di campus tipico delle scuole del Nord Europa fino alla possibilità di contatti con le aziende e gli ITS per l’Alta formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La straordinarietà del progetto – ha detto l’assessore Santangelo nel corso della presentazione – sta nella capacità di mettere insieme gli attori principali della scuola, della formazione e delle imprese per un prodotto unico nel suo genere e che dà alle famiglie e ai ragazzi alternative credibili, e soprattutto attuali, di crescita professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo della Regione è di creare le condizioni economiche, e non solo, affinché le progettualità dei diversi territori possano emergere e diventare progetti – Il nostro compito è facilitare questo confronto e mettere a disposizione gli strumenti necessari”.Il finanziamento concesso dal ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre 500 mila euro, in questa prima fase riguarda solo la fattibilità del progetto – riporta testualmente l’articolo online. È chiaro che l’intervento nel suo complesso ha cubature con risorse economiche ben più consistenti che saranno assegnate alla Regione una volta che il Ministero approverà i progetti di fattibilità e esecutivi – aggiunge la nota pubblicata. Nel dettaglio, CampusLab  Abruzzo prevede la realizzazione di un campus residenziale e tecnologico dedicato alla formazione post-diploma, dotato di strutture all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale. Il complesso ospiterà alloggi per studenti, laboratori avanzati, biblioteca digitale, aule di coworking, spazi sportivi e artistici, mensa, centro culturale, esercizi commerciali campi sportivi e un parcheggio sotterraneo – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto può contare su un ampio partenariato che va dalla Regione Abruzzo all’Ufficio scolastico regionale, all’Istituto Ettore Majorana di Avezzano, all’ITS Academy Meccanica e Meccatronica, all’università, e il supporto del Comune di Avezzano, della Provincia dell’Aquila, dell’IeFP e di partner privati.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

