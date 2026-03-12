Regione Abruzzo, Scuola: a Didacta 2026 la Regione presenta il progetto CampusLab

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il progetto CampusLab Abruzzo arriva a Didacta, la fiera dell’innovazione scolastica in svolgimento alla Fortezza da Basso a Firenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento finanziato dal ministero dell’Istruzione e del Merito e coordinato dalla Regione Abruzzo è stato presentato presso l’area espositiva dell’Abruzzo dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo e dalla preside dell’istituto Majorana di Avezzano, Valentina Cannizzaro, che è l’istituto di riferimento per la realizzazione del campus.CampusLab è un progetto innovativo destinato a modificare i tradizionali canoni dell’orientamento e della formazione, a partire dalla possibilità da parte dei ragazzi di vivere insieme in un contesto di campus tipico delle scuole del Nord Europa fino alla possibilità di contatti con le aziende e gli ITS per l’Alta formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La straordinarietà del progetto – ha detto l’assessore Santangelo nel corso della presentazione – sta nella capacità di mettere insieme gli attori principali della scuola, della formazione e delle imprese per un prodotto unico nel suo genere e che dà alle famiglie e ai ragazzi alternative credibili, e soprattutto attuali, di crescita professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo della Regione è di creare le condizioni economiche, e non solo, affinché le progettualità dei diversi territori possano emergere e diventare progetti – Il nostro compito è facilitare questo confronto e mettere a disposizione gli strumenti necessari”.Il finanziamento concesso dal ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre 500 mila euro, in questa prima fase riguarda solo la fattibilità del progetto – riporta testualmente l’articolo online. È chiaro che l’intervento nel suo complesso ha cubature con risorse economiche ben più consistenti che saranno assegnate alla Regione una volta che il Ministero approverà i progetti di fattibilità e esecutivi – aggiunge la nota pubblicata. Nel dettaglio, CampusLab Abruzzo prevede la realizzazione di un campus residenziale e tecnologico dedicato alla formazione post-diploma, dotato di strutture all’avanguardia – si apprende dal portale web ufficiale. Il complesso ospiterà alloggi per studenti, laboratori avanzati, biblioteca digitale, aule di coworking, spazi sportivi e artistici, mensa, centro culturale, esercizi commerciali campi sportivi e un parcheggio sotterraneo – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto può contare su un ampio partenariato che va dalla Regione Abruzzo all’Ufficio scolastico regionale, all’Istituto Ettore Majorana di Avezzano, all’ITS Academy Meccanica e Meccatronica, all’università, e il supporto del Comune di Avezzano, della Provincia dell’Aquila, dell’IeFP e di partner privati.

