Regione Abruzzo, Scuola: l’assessore Quaresimale a Teramo per la chiusura dell’anno scolastico

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 8 giu. L’assessore regionale con delega all’Istruzione, Pietro Quaresimale, sarà domani alle ore 09:00 a Teramo, al Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” per la chiusura dell’anno scolastico 2022/2023. Con questa iniziativa, l’assessore Quaresimale intende salutare simbolicamente tutti gli studenti abruzzesi, il corpo docente, il personale scolastico ma anche i genitori che svolgono un ruolo estremamente importante – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Quaresimale, a tal proposito, sottolinea che “la Regione Abruzzo è sempre vicina alle Istituzioni scolastiche e pronta a fare la propria parte per creare le giuste condizioni sia per l’accesso che l’erogazione dei servizi scolastici – aggiunge la nota pubblicata. Agli studenti ed agli insegnanti, in particolare, dopo un anno scolastico così intenso ma anche ricco di stimoli e di esperienze vissute, auguro di trascorrere una serana estate”. /230608

