Regione Abruzzo, Scuola: Quaresimale con il ministro Stefani alla giornata contro il bullismo

Pescara, 28 mar. – “E’ da diversi mesi che la Regione Abruzzo è al fianco di progetti di prevenzione al fenomeno del bullismo nelle scuole”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, partecipando alla giornata contro il bullismo promossa dal liceo linguistico Milli di Teramo e alla quale ha preso parte il ministro per le disabilità, Erika Stefani – precisa la nota online. “Il rapporto quotidiano con gli operatori della scuola – ha detto l’assessore – ci permette di individuare le coordinare di un problema che negli ultimi anni è diventato emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il percorso di prevenzione è un percorso complesso, perché entra nel mondo difficile dell’adolescenza nel quale bisogna avere gli strumenti adatti per leggere atti e comportamenti che ci permettono di mettere in pratica strategie contro comportamenti di bullismo e sopraffazione”. Alla giornata contro il bullismo hanno preso parte oltre al Ministro Stefani e all’Assessore Quaresimale, l’avvocato Manola Di Pasquale, l’ingegnere informatico Giammaria De Paulis, l’ispettore di polizia postale Vito Nuzzi e il dirigente del Liceo Milli, Manuela Divisi – “Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che non possono essere più sottovalutati – ha insistito Quaresimale – o peggio essere classificati come spacconerie giovanili legate all’età e al contesto sociale – Si tratta invece di una vera e propria emergenza e come tale deve essere affrontata con la pianificazione di strategie comuni tra le diverse istituzioni in grado di portare risultati concreti”. IAV 220328

