Regione Abruzzo, Scuola: Quaresimale, gli auguri di un proficuo anno scolastico

Regione Abruzzo

Pescara, 11 sett. – “L’ultimo giorno di apertura fissato dalla Regione per l’avvio dell’anno scolastico è il 13 settembre, ma molte scuole della regione oggi hanno ripreso l’attività didattica – si legge sul sito web ufficiale. E l’occasione mi è propizia per fare gli auguri di un proficuo anno scolastico ai docenti, al personale scolastico e agli studenti abruzzesi”. È quanto ha scritto l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, nel tradizionale messaggio di inizio dell’attività didattica – si apprende dal portale web ufficiale.

“Inizia un anno scolastico importante e impegnativo – ha proseguito Quaresimale – che rappresenta occasione di crescita umana e culturale per migliaia di studenti abruzzesi – precisa il comunicato. La scuola è una palestra di vita, popolata di persone che devono sentirsi motivate e impegnate a costruire le fondamenta della società che verrà. Compito non agevole, come è facile intuire, ma in tutti questi anni il sistema scuola, con alti e bassi, ha saputo dare risposte convincenti alla società nella consapevolezza del ruolo storico e culturale che essa ricopre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E ogni anno questo ruolo tende a caricarsi di significato, proprio perché è nella scuola che riconosciamo il valore di una società moderna e emancipata, inclusiva e accogliente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ed è facendo leva su queste certezza che sono convinto che davanti a noi abbiamo un grande anno, che sia in grado fatto di mettere insieme le domande e le risposte, le esperienze della quotidianità, i bisogni e le necessità di una società in continua evoluzione – Agli oltre 160 mila studenti abruzzesi che tra oggi e mercoledì si ritroveranno trai banchi di scuola, a tutto il personale non docente, amministrativo e non, che ogni giorno garantisce il funzionamento della scuola e soprattutto alle migliaia di docenti che anche quest’anno saranno gli interpreti migliori dei valori più importanti sui quali poggia la nostra democrazia, vadano i migliori auguri di un buon anno scolastico”. COM.ASS. 230911

