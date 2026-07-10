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Regione Abruzzo, Scuola: Santangelo, aperte le iscrizioni a Didacta Italia – Edizione Abruzzo

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 10 luglio 2026 – Sono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, la manifestazione dedicata all’innovazione e alla formazione del mondo della scuola che si terrà dal 21 al 23 ottobre nel quartiere fieristico di Lanciano Fiera – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, promossa nell’ambito della collaborazione tra istituzioni nazionali e territoriali, vede la Regione Abruzzo tra i componenti del Comitato organizzatore ed è stata presentata nei giorni scorsi dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. Il programma scientifico, realizzato con la partnership di INDIRE, propone 90 appuntamenti tra workshop e seminari rivolti a dirigenti scolastici, docenti di ogni ordine e grado, personale educativo della fascia 0-6, personale amministrativo e amministratori locali – Tra i principali temi figurano l’intelligenza artificiale applicata alla didattica, le metodologie innovative di insegnamento, la trasformazione degli spazi di apprendimento, gli ITS e il futuro delle piccole scuole, con particolare attenzione alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica – viene evidenziato sul sito web. «L’approdo di Didacta in Abruzzo rappresenta un importante riconoscimento per il nostro sistema scolastico e formativo», dichiara l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa perché offre a docenti, dirigenti e personale della scuola un’opportunità qualificata di aggiornamento professionale, favorendo il confronto sulle nuove sfide dell’istruzione e contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Abruzzo come territorio capace di ospitare eventi di rilievo nazionale dedicati alla conoscenza e all’innovazione – »Accanto al programma scientifico sarà presente un’area espositiva dedicata alle istituzioni, alle università, agli Uffici scolastici regionali e agli operatori del settore, con iniziative, progetti ed esperienze rivolte al mondo della scuola – Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico e completare la procedura di iscrizione collegandosi al seguente link:https://fieradidacta – si apprende dal portale web ufficiale. indire – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/it/programma-didacta-italia-edizione-abruzzo/Il titolo di partecipazione può essere acquisito anche utilizzando la Carta del docente –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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