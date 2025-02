Regione Abruzzo, Scuola: Santangelo, formiamo docenti per gestire studenti diabetici

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 13 feb. – Un corso di formazione guiderà gli insegnanti nell’attività di prima assistenza dei giovani studenti affetti da diabete – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa, promossa dall’associazione “ABCDEF” e finanziata per 14 mila euro dalla Regione Abruzzo, coinvolge quattro istituti scolastici, uno per ogni provincia, che faranno da sede per i corsi di formazione rivolti ai docenti – precisa il comunicato. “Un progetto innovativo –ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo – che l’assessorato ha inteso finanziare visto la sua valenza sociale e inclusiva – si apprende dal portale web ufficiale. Con docenti adeguatamente formati e preparati le famiglie degli studenti affetti da diabete hanno una maggiore tranquillità ed un accresciuto senso di fiducia nel mandare ogni giorno i propri figli a scuola – Sul fronte formativo – ha aggiunto Santangelo – questo progetto nasce da una felice triangolazione tra scuola, regione e terzo settore che ha orientato le scelte per rendere più aperta e inclusiva la scuola”. Il progetto formerà circa 200 docenti delle scuole regionali (50 per provincia) che saranno destinatari di lezioni teoriche e pratiche sulla gestione del giovane affetto da diabete – Il corso affronterà temi quali la fisiopatologia e la terapia, l’alimentazione a scuola e l’attività fisica, le situazioni di emergenza e la gestione dell’ipoglicemia, il diabete e gli aspetti sociosanitari – precisa il comunicato. Le lezioni sanno tenute dal responsabile del Centro regionale di diabetologia pediatrica, Stefano Tumini – precisa il comunicato. Le scuole individuate per ogni provincia sono: Istituto comprensivo n. 4 a Chieti Scalo; Liceo scientifico Marie Curie a Giulianova; l’istituto d’istruzione superiore “Ettore Majorana” di Avezzano e istituto comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano – Al termine del corso ai 200 docenti formati verrà rilasciato un attestato riconosciuto ai fini della legge sulla sicurezza del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. IAV 250213

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it