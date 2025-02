Regione Abruzzo, Scuola: Santangelo, su dimensionamento Regione ha lavorato con serietà

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 14 feb. – “E’ la conferma della serietà del lavoro portato avanti dalla Regione Abruzzo nel rispetto di tutte le posizioni”. Lo afferma l’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, commentando la decisione del Tar Abruzzo che ha rigettato le richieste di sospensiva del Piano di dimensionamento scolastico 2025-2026 presentate dalla Provincia di Chieti e dai comuni di Vasto, Miglianico e Quadri – “Eravamo certi della giustezza della nostra posizione – ha aggiunto Santangelo – e la decisione del Tar conferma che ci siamo mossi nel rispetto delle regole e delle indicazioni che sono state fornire dal ministero dell’Istruzione per l’elaborazione dei piani di dimensionamento scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Ma soprattutto, il rigetto della sospensiva conferma quanto affermato dal primo momento dalla Regione, e cioè che il processo decisionale è stato segnato dalla trasparenza, dal confronto e dal rispetto dei ruoli – precisa la nota online. Voglio ringraziare l’Avvocatura regionale per aver seguito con attenzione l’impugnativa al Tar, il servizio Istruzione della Regione che ha fornito tutti gli strumenti necessari per far valere la posizione dell’Ente e l’ufficio scolastico regionale che ha condiviso le linee indicate nel Piano di dimensionamento scolastico 2025/2026”. IAV 250214

