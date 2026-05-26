Regione Abruzzo, Scuola, via libera al calendario 2026/2027

Dal sito della Regione Abruzzo:Via libera, da parte della Giunta regionale, all’approvazione del Calendario scolastico 2026-2027 per le scuole statali e paritarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stabilite le date di avvio e chiusura dell’attività didattica come segue: mercoledì 16 settembre 2026 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; mercoledì 9 giugno 2027 data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; mercoledì 30 giugno 2027 data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia – viene evidenziato sul sito web. Nello specifico, viene stabilita la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola, in coincidenza delle festività. Viene stabilita la sospensione delle lezioni anche per le seguenti giornate individuate dalla Regione con il presente atto, dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027; dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027 e il 7 dicembre 2026. Infine, si stabilisce che, per l’anno scolastico 2026/2027, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono in totale 207, mentre per la scuola dell’infanzia i giorni sono 225.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it