Regione Abruzzo, Seafood Expo’ Barcellona, presentato progetto della Regione Abruzzo Patrimonio Culturale della Pesca e candidatura trabocchi patrimonio immateriale UNESCO

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Barcellona 26 apr. – E’ stato presentato questa mattina, presso il padiglione Italia presente al Seafood Global Expo’ di Barcellona, il progetto sul Patrimonio Culturale della Pesca e del dossier di candidatura alla Lista Rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale UNESCO, nella quale sono stati inseriti i tipici trabocchi della costa abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Il progetto , del quale la Regione Abruzzo è capofila, è stata attivato in cooperazione da nove FLAG di sei Regioni italiane e vuole favorire la conoscenza di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca tradizionale, in quanto espressione dell’identità delle comunità locali e dei territori costieri; valorizzare il patrimonio culturale immateriale di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca tradizionale, rilevando le opportune azioni di tutela e salvaguardia; divulgare e diffondere il patrimonio culturale immateriale mediante azioni di comunicazione, strumenti audiovisivi, come il docufilm “Salsedine” di Riccardo Stopponi presentato durante l’incontro; e azioni locali sui diversi territori interessati e promuovere i risultati verso il grande pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Nello specifico, la Regione Abruzzo ha partecipato al progetto con i tre FLAG: Costa dei Trabocchi, Costa Blu e Costa di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. All’interno del Padiglione Italia al Seafood Expo Global di Barcellona, la più grande vetrina internazionale dedicata alla pesca e all’acquacoltura che che nell’edizione del 2022 ha richiamato più di 29mila visitatori da più di 150 Paesi, tra buyers e professionisti del settore, e raduna ogni anno oltre 2.000 espositori da 87 paesi, la Regione Abruzzo è inoltre presente, sotto l’egida del MASAF, con uno stand istituzionale curato dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica del Dipartimento Agricoltura e lo stand dell’azienda abruzzese di trasformazione dei prodotti ittici “La Selva Pesca”. USFS220323

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it