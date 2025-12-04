Regione Abruzzo, Seduta di Giunta regionale di giovedì 4 dicembre

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Si è riunita oggi la Giunta Regionale in seduta ordinaria – si apprende dal portale web ufficiale. Approvata, su proposta del Presidente Marco Marsilio, la nomina di Eligio Di Marzio quale Responsabile del Procedimento per il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).Via libera della Giunta, sempre su proposta Marsilio, all’avvio della fase preliminare di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). La deliberazione definisce indirizzi e obiettivi strategici con l’obiettivo di ridurre i rifiuti, incrementare il recupero di materia, promuovere la sostenibilità ambientale e sociale e perseguire la neutralità climatica – viene evidenziato sul sito web. Tra i principali traguardi fissati figurano il limite del 10% di conferimento in discarica dei rifiuti urbani entro il 2035 e il 65% di riciclaggio – riporta testualmente l’articolo online. Le fasi del procedimento, dalla formazione all’approvazione, si concluderanno entro il 2027.Designato il nuovo Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) per la Giunta Regionale Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta dell’avvocato Luca Giacobbe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nuovo incarico ha decorrenza dal 1° dicembre 2025, con la comunicazione dei relativi dati di contatto al Garante della Privacy.Approvata anche la stipula dello schema di Accordo di cooperazione istituzionale con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’attuazione dei progetti esemplari finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo e autoconsumo – riporta testualmente l’articolo online. Le risorse finanziarie assegnate alla Regione Abruzzo ammontano a € 1.097.888,01.Disco verde allo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, finalizzato al rafforzamento della progettualità dei “Punti Digitali Facili” nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR – “Reti di facilitazione digitale” e per il quale è stato assegnato alla Regione Abruzzo un contributo pari a € 783.972,00.Via libera della Giunta, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, all’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla società FI.R.A. S.p.A., con onere pari a € 875.413,44 per gli esercizi 2026/2027 e oneri contributivi ANAC pari a € 410,00 per l’esercizio 2025.Via libera allo schema di Convenzione per l’affidamento alla società in house Fi.R.A. S.p.A del servizio di assistenza tecnica al Dipartimento Agricoltura e alla Convenzione, per la “Concessione di contributi a fondo perduto per l’attivazione dell’intervento “Aiuto straordinario alle aziende zootecniche, colpite nell’anno 2025 dalla diffusione della malattia conosciuta come Febbre Catarrale Ovina, causata dal virus BTV (Blue Tongue Virus)”.Approvato, su proposta dell’Assessore alle Risorse Mario Quaglieri, il conferimento “ad interim” dell’incarico di Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” del Dipartimento Territorio-Ambiente a Dario Ciamponi.Via libera della Giunta, su iniziativa dell’Assessore Mario Quaglieri, al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio “Entrate” del Dipartimento Risorse a Mariangela Tucceri.Approvata, su proposta di Quaglieri, l’autorizzazione al Comune di Civita d’Antino alla riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per far fronte a una situazione di emergenza abitativa accertata – Deliberata anche la variazione n. 21/2025 al Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, per l’iscrizione di entrate e corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate, per complessivi importi riferiti a vari progetti e programmi, tra cui:attività di miglioramento delle procedure di valutazione di incidenza ambientale (VIncA): € 36.967,41;accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria: € 4.000.000,00;tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo: € 11.662,58;POC Abruzzo 2014-2020 – Progetto Dote di Comunità: € 4.565.000,00;POC Abruzzo 2014-2020 – Progetto Digitalizzazione del patrimonio immobiliare post sisma: € 2.250.000,00;PNRR Servizi di telemedicina: € 3.551.240,55;Piano straordinario di potenziamento Centri per l’impiego: € 5.550.000,00;PNRR Rete di servizi di facilitazione digitale Regione Abruzzo: € 783.972,00;Fondo per le politiche per la famiglia – Centri per la Famiglia: € 1.369.500,00;Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: € 68.055,40;Fornitura libri di testo studenti meno abbienti: € 85.750,77;Rimborso commissioni incaricate della verifica e del collaudo dei depositi oli minerali: € 1.000,00.Approvate, su proposta dell’Assessore Mario Quaglieri, le variazioni conseguenti al Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, con stanziamenti per complessivi importi e finalità specifiche per interventi sportivi, Protezione Civile, liquidazione di società partecipate e potenziamento dei servizi regionali.Su input dell’Assessore Roberto Santangelo, via libera all’integrazione del Regolamento organizzativo dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Approvati, su proposta dell’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, l’Accordo stralcio per i Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale, l’Accordo attuativo tra Regione Abruzzo e Associazioni di Categoria delle Farmacie Pubbliche e Private per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali, con compenso per ogni inoculo pari a € 9,90, l’Accordo regionale per la distribuzione dei dispositivi per l’autocontrollo e autogestione del diabete tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private e il recepimento dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sulle linee guida per la produzione di sangue intero e emocomponenti ad uso trasfusionale in cane e gatto – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore, Tiziana Magnacca, approvato il “Programma Regionale per l’Internazionalizzazione 2026 – 2027” e lo schema di Accordo di collaborazione al fine di incaricare, l’Agenzia di Sviluppo per la gestione delle attività di supporto alle imprese operanti sul territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. E’ necessario, infatti, fornire nuovi e ulteriori possibilità di crescita alle imprese locali in campo internazionale oltre agli strumenti per individuare nuovi sbocchi commerciali verso nuovi mercati per costruire così nuovi partenariati oltre ad un accompagnamento costante delle aziende in questa direzione e rafforzando i rapporti commerciali nei settori già consolidatiLa Giunta regionale ha, poi, aderito al Bando “ONLIFE +” – fondo per la Repubblica digitale – impresa sociale S.R.L. in accordo di partenariato con il Comune di Paola (CS), capofila di progetto destinato al sostegno alla formazione e all’inclusione digitale nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (FNC). Si tratta di sostegno a progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali.La Giunta, su proposta dell’assessore Santangelo, ha recepito il Decreto del 28 novembre 2024 sulla Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – Annualità 2024 ed ha preso atto del Programma degli interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e delle linee di intervento del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 da realizzare per il tramite dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio (CR). La spesa complessiva è pari a € 2.141.141,00, di cui € 1.818.421,00 di fondi statali ed € 322.720,00 di fondi regionali – precisa la nota online. Ha stabilito altresì, che la somma di € 152.036,00 sia destinata a garantire i servizi per uomini autori di violenza su tutto il territorio regionale attraverso il sostegno dei centri già operanti e l’attivazione di CUAV che operino nei territori attualmente sguarniti dei predetti servizi, riservando una quota pari a € 120.000,00 per garantire la continuità degli interventi e l’operatività dei quattro C.U.A.V. esistenti sul territorio regionale – La restante quota di € 32.036,00 sarà destinata ad appositi avvisi pubblici finalizzati ad implementare gli interventi per uomini autori di violenza attraverso l’istituzione di nuovi C.U.A.V. in territori privi di tali servizi.Approvato anche l’atto di indirizzo per la concessione di contributi ai grandi eventi – anno 2025.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it