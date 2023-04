Regione Abruzzo, Semplificazione: sottoscritta un’intesa con Ministero per un’Amministrazione snella ed efficiente per cittadini e imprese

- Advertisement -

L’Aquila 4 apr. Sottoscritto oggi a L’Aquila, a Palazzo Silone, un protocollo di intenti sulla semplificazione normativa tra Regione Abruzzo e Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa – si legge sul sito web ufficiale. Il documento è finalizzato al riassetto normativo statale e regionale, alla eliminazione delle incongruenze nei diversi settori legislativi per assicurare un quadro certo e trasparente di regole semplificate all’interno del quale operatori e pubblica amministrazione siano in grado di svolgere le proprie funzioni sociali. Nel corso dell’incontro a Palazzo Silone è stato evidenziato come, occorra non aggravare i procedimenti amministrativi e assicurare un quadro certo e trasparente di regole semplificate, a diretto beneficio del sistema dei cittadini e delle imprese – Il Ministero ha avviato, così, un programma con la Regione Abruzzo per un’azione sinergica che mira alla semplificazione del corpus normativo e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini – precisa la nota online. L’obiettivo è rendere più semplice la vita dei cittadini e delle imprese – si apprende dalla nota stampa. La collaborazione con il Ministero permette di fare un salto di qualità ulteriore – Uno strumento snello e operativo al servizio di tutti perché c’è bisogno di semplicità e tempi certi nei rapporti con la pubblica amministrazione – La Regione così si fa parte attiva, attraverso un tavolo di lavoro, al fine di segnalare quegli interventi di natura legislativa in materia di predisposizione di codici, testi unici e testi di riordino, di settore e procedure sulla semplificazione amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. Il Ministero si impegna a valutare le proposte con ogni possibile urgenza e se condivise, a farsi parte attiva – si apprende dal portale web ufficiale. US 230404

