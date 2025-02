Regione Abruzzo, Servizi di facilitazione digitale: Marsilio, cresce la rete in provincia dell’Aquila con nuovi sportelli

Regione Abruzzo, ultime dal sito:– Incrementare l’utilizzo dei servizi digitali del Servizio sanitario regionale, riducendo le code agli sportelli grazie alle prenotazioni online e alla consultazione a distanza di referti e comunicazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un servizio più rapido, efficiente ed economico sarà garantito anche dal supporto dei facilitatori del progetto Punto Digitale Facile, attivi fino al 31 dicembre in sei sportelli dedicati presso gli URP e i CUP di Avezzano, Sulmona e L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. È quanto prevede il protocollo d’intesa siglato oggi all’Aquila, a palazzo Silone, tra Regione Abruzzo, Abruzzo Progetti s.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. , società in house della Regione Abruzzo e la Asl 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti l’amministratore unico di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano e il direttore generale della ASL 1, Ferdinando Romano – I dettagli del progetto, comprese le modalità operative, lo stato di attuazione e gli obiettivi sono stati illustrati in modo approfondito da Paola Losito, Responsabile dell’Ufficio di supporto al Direttore Generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta in sostanza di una ulteriore implementazione del progetto “Punto Digitale Facile” con l’obiettivo di ridurre il digital divide e promuovere un uso più consapevole delle nuove tecnologie da parte dei cittadini.Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è coordinato dalla Regione Abruzzo in qualità di soggetto attuatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolare, il Direttore generale Antonio Sorgi, responsabile della supervisione e dell’indirizzo strategico dell’iniziativa, ha individuato Abruzzo Progetti quale soggetto realizzatore per l’esecuzione operativa, in linea con gli obiettivi del piano di attuazione condiviso con il Dipartimento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con questo progetto compiamo un passo decisivo verso la semplificazione e la digitalizzazione del sistema sanitario regionale, ponendo al centro le reali esigenze dei cittadini – ha detto il Presidente Marsilio – La digitalizzazione, infatti, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi, ma senza un’adeguata formazione degli utenti rischia di trasformarsi in un labirinto complesso, fatto di SPID, PIN e codici difficili da gestire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo è fondamentale da un lato avvicinare le persone ai nuovi strumenti digitali, rendendo il loro utilizzo intuitivo e accessibile, e dall’altro semplificare l’organizzazione interna dei servizi per le ASL, migliorandone l’efficienza – si apprende dal portale web ufficiale. In alcuni ambiti, inoltre, la nostra regione si posiziona al di sopra della media nazionale sia per la qualità che per la quantità dei servizi digitali offerti, confermando l’impegno a costruire un sistema sanitario sempre più moderno e vicino ai cittadini”.Dall’avvio del progetto “Punto Digitale Facile”, la rete ha raggiunto numeri significativi: 60 punti di facilitazione digitale attivi in tutta la regione e 20.000 utenti formati e supportati – precisa il comunicato. Un risultato rilevante riguarda il target 2024 fissato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, a 14.600 utenti, ampiamente superato lo scorso dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questa preziosa sinergia con la Asl provinciale – ha commento Di Cristofano – per il nostro progetto ci sarà un importante salto di qualità: i nostri facilitatori affiancheranno direttamente nei Cup e negli Urp, passo dopo passo, i cittadini utenti della Asl, in particolare le persone anziane che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie – si apprende dalla nota stampa. Nella consapevolezza però che sarà sempre più ineludibile l’acquisizione delle competenze necessarie per la fruizione dei servizi online dematerializzati e a distanza che, anche nel comparto sanitario, apporta grandi benefici in termini di qualità e celerità delle prestazioni e anche di costi di gestione”.Per rafforzare ulteriormente la conoscenza del progetto, è stato ricordato in conferenza stampa, che partirà a breve il tour istituzionale “Punto Digitale Facile: Insieme per l’Innovazione”, che toccherà tutte le province abruzzesi:K.S. 250212

