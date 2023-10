Regione Abruzzo, Settimana Nazionale della Protezione Civile: oltre 20 le iniziative in programma

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’Aquila, 11 ottobre 2023 – Anche quest’anno, dal 9 al 15 ottobre 2023, si svolgerà la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” giunta alla quinta edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Istituita nel 2019, è posta in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici – aggiunge la nota pubblicata. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella regione Abruzzo saranno più di 20 gli eventi organizzati da Prefetture, Comuni e Associazioni di Volontariato, tutti finalizzati alla diffusione delle buone pratiche di Protezione Civile, alla conoscenza dei Piani di Emergenza Comunali, alle esercitazioni “full scale” per testare il sistema di risposta in caso di eventi – precisa il comunicato. L’elenco di tutte le iniziative è disponibile sul sito dell’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. GIZZI/PC/231011

