Regione Abruzzo, Si apre una nuova stagione per il porto di Vasto dopo l’approdo del cargo delle Isole Marshall

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 22 maggio 2023 – “L’ingresso, per la prima volta, nel porto di Vasto di un cargo mercantile battente bandiera Marshall Islands, lungo 209 metri, il più grande che abbia mai fatto scalo a Vasto, è la testimonianza del buon lavoro che stiamo facendo con il presidente della Autorità Portuale Vincenzo Garofalo, con il quale ci siamo fortemente impegnati per far entrare il porto vastese sotto l’Autorità portuale – ” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – “Eravamo fortemente convinti, e oggi dopo l’ingresso di questo cargo ancor di più, che Vasto rappresenta una realtà che va valorizzata per dare forma alla piattaforma logistica adriatica – Quando proposi Vasto come porto inserito nell’Adsp erano in pochi a crederci – precisa la nota online. Da Vasto ieri sono partiti 450 furgoni verso l’Algeria, si stanno così creando nuove tratte logistiche via mare che potranno portare nella nostra regione economia, occupazione e valorizzazione del territorio”. US220523

