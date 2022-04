Regione Abruzzo, Sicurezza in montagna: domani conferenza stampa dell’assessore Liris

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L”ASSESSORATO AREE INTERNE E SPORT IN PRIMA LINEA CON UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE. – L’Aquila, 01 apr. Una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna promossa dall’assessorato regionale allo sport e dalla FISI (Federazione italiana Sport invernali) dal titolo: “Io non ci casco – aggiunge testualmente l’articolo online. In montagna, usa la testa”. Sarà presentata domani, sabato 2 aprile, alle ore 14, all’auditorium ‘Piervincenzo Gioia’, di Palazzo Silone – si apprende dalla nota stampa. Saranno presenti l’assessore al Bilancio, aree interne e sport, Guido Quintino Liris, il presidente del comitato regionale abruzzese FISI, Angelo Ciminelli e il tecnico federale Luigi Faccia – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto pone la Regione Abruzzo in prima linea sul fronte della sicurezza e della fruibilità. L’obiettivo è quello di stimolare l’educazione ambientale e la cultura della nostra montagna con la possibilità di viverla con consapevolezza, attraverso una corretta valutazione dei rischi ed una crescita personale consapevole per gli appassionati – precisa la nota online. (regflash) K.S. 220401

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it