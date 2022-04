Regione Abruzzo, Sicurezza in Montagna: Liris con Alberto Tomba, nello sport come nella vita un tema da cui non si può prescindere

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

OGGI IL CAMPIONE DI SCI A L’AQUILA NELLA GIORNATA DEL RICORDO. – L’Aquila, 06 apr. Un evento dedicato alla sicurezza in montagna in una giornata molto significativa, riservata al ricordo delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009, con un ospite d’eccezione come Alberto Tomba, campione di sci, uno dei più grandi atleti della storia dello sport italiano – recita il testo pubblicato online. Una presenza fortemente voluta dall’assessore al bilancio, Aree interne e sport, Guido Quintino Liris, nell’ambito del convegno “Io non ci casco”, organizzato dalla FISI Abruzzo a L’Aquila, nella sala dell’Accademia di belle arti – “Sei parte della nostra terra, sei forte come le montagne d’Abruzzo” con questa frase l’assessore ha consegnato all’atleta una piccola scultura lignea rappresentante il Corno Grande del massiccio del Gran Sasso – Sono intervenuti, oltre all’assessore Liris, il presidente del comitato regionale abruzzese Fisi, Angelo Ciminelli, il tecnico federale Luigi Faccia, Francesco Persio, esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e componente della commissione di governo per la riforma dello sport, Andrea Formento, presidente di Federfuni – aggiunge la nota pubblicata. Un contributo video è arrivato dal presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, sulle tematiche legislative riguardanti la sicurezza – viene evidenziato sul sito web.

Da qui, dunque, parte oggi, nella giornata del ricordo, di lutto cittadino, un messaggio forte e chiaro, costruttivo e propositivo, sulla necessità di vivere la montagna in assoluta sicurezza, nella massima libertà a condizione di possedere un elevato senso di responsabilità e di conoscenza – si legge sul sito web ufficiale. Si è parlato di sicurezza, prevenzione e formazione con interventi qualificati e puntuali – Un investimento in termini di salute, benessere e miglioramento della qualità della vita, oltre che un’occasione importante di sviluppo economico e sociale del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Servono, grande responsabilità e scelte conseguenti – ha sottolineato l’assessore Liris – Per fare in modo che la montagna sia veramente “amica” è importante creare la sensibilità necessaria e accrescere pienamente la consapevolezza dei rischi – aggiunge la nota pubblicata. Dall’Aquila deve partire oggi un messaggio concreto: la memoria deve essere viva affinché tutte le tragedie non debbano più ripetersi – precisa la nota online. Penso ai terremoti così come agli incidenti in montagna ricordando anche la tragedia del Velino e le sue vittime e gli ultimi tristi episodi – precisa il comunicato. E’ fondamentale affrontare tutto con spirito di squadra e di collaborazione – Abbiamo deciso di istituire stabilmente un tavolo tecnico scientifico sulla montagna, in un’ottica multidisciplinare – Più fondi sono necessari è vero, più attenzioni, maggiore progettualità e strategie a lungo termine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Apriamo così una stagione di opportunità che possa produrre crescita e sviluppo per il nostro territorio – Su questo dobbiamo lavorare insieme, con i diversi attori, per unire e sincronizzare meglio le strategie – si apprende dalla nota stampa. La presenza di Alberto Tomba – ha concluso l’assessore – rappresenta un segnale di attenzione nei confronti dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta della testimonianza di un campione che ama il Gran Sasso ed è stato il primo a usare casco e paracolpi per sciare – Un uomo che ha reso grande l’Italia nel mondo”.

“È un onore essere a L’Aquila in una giornata così importante – ha detto Alberto Tomba – Ero già venuto nel 2009 due mesi dopo il terremoto, e serbo la memoria di quei giorni nel mio cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi sono qui per ricordare e per parlare di sicurezza che, nello sport come nella vita, è un tema da cui non si può prescindere”. Domani Alberto Tomba sarà a Campo Imperatore con l’istruttore Luigi Faccia per i campionati studenteschi di sci, grazie al lavoro svolto dal centro turistico del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. K.SCOLTA 220406

