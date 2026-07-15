Regione Abruzzo, Sicurezza sul lavoro, al via l’avviso che finanzia corsi di formazione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Guarda alla sicurezza sul posto di lavoro e alla formazione di una cultura della prevenzione il nuovo avviso della Regione Abruzzo in materia di sicurezza sul lavoro – recita il testo pubblicato online. D’intesa con l’Inail, la Regione ha pubblicato un avviso che prevede il finanziamento di corsi di formazione da erogare ai lavoratori delle imprese abruzzesi – precisa il comunicato. “L’avviso pubblicato d’intesa con la Conferenza delle Regione – spiega l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – non fa altro che dare seguito a quelli che sono i nostri obiettivi principali in materia di sicurezza, e cioè formazione e cultura della prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo avviso, inoltre, migliorare incrementa l’offerta che presentiamo alle aziende abruzzesi in materia di sicurezza, anche perché proprio nelle aziende è cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza che il tema della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle regole non è più rinviabile”.La finalità dell’Avviso è di promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici e lavoratori volti all’aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l’importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell’ambiente di lavoro – recita il testo pubblicato online. “Si tratta, è il caso di sottolineare – dice l’assessore Magnacca – di formazione aggiuntiva rispetto a quella fissata per legge a carico delle aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In sostanza, mettiamo a disposizione delle imprese risorse per migliorare e affinare la comunicazione con i propri lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione”.Possono presentare il progetto formativo aziende in ATI o ATS, all’interno del quale ci sia almeno un organismo di formazione – si apprende dalla nota stampa. Le risorse a disposizione sono circa 250 mila euro che serviranno a finanziare progetti di formazione per importo massimo di 50 mila euro ciascuno e per un numero complessivo di 55 progetti formativi – precisa il comunicato. Le domande vanno presentate sulla piattaforma dello sportello digitale della Regione Abruzzo da lunedì 27 luglio fino a venerdì 11 settembreFinanziamenti per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it