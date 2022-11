Regione Abruzzo, Sicurezza sul lavoro: insediato il Comitato regionale

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 3 nov. – Si è insediato il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, istituito dalla giunta regionale lo scorso 18 ottobre su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Dell’organismo, oltre all’assessore Verì e all’assessore al Lavoro, Pietro Quaresimale, fanno parte direttori, dirigenti e funzionari dei Dipartimenti regionali Sanità e Lavoro, Asl, Anci, Unione Province, Arta, Ispettorato del Lavoro, Inail, Inps, Sanità Marittima, Vigili del Fuoco, Direzione marittima e Ufficio aeroportuale di Pescara, rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

“Compito del Comitato – spiega l’assessore Verì – è declinare sulla realtà abruzzese le linee guida nazionali, per una efficace attuazione delle politiche di prevenzione e un puntuale monitoraggio delle azioni messe in campo sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La sicurezza sul lavoro è un tema molto delicato e complesso, che va affrontato con una serie di misure sulle quali è indispensabile un costante confronto con le parti – Proprio per questa ragione il Comitato di coordinamento si riunirà frequentemente e si rapporterà con i sottotavoli tematici di settore (edilizia, agricoltura e altri comparti produttivi) per individuare le migliori soluzioni alle questioni al centro del dibattito”. 221103

