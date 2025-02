Regione Abruzzo, Sisma 2009: Marsilio, Via libera del CIPESS a nuovo Programma per lo sviluppo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:– L’Aquila, 25 feb – Approvato dal CIPESS il nuovo Programma per lo sviluppo del territorio dell’area del cratere del sisma 2009 per il periodo 2025-2027 Restart, avviato nel 2016, che delinea la strategia volta a promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio del sisma 2009.“Avviamo una nuova fase in continuità con la strategia di medio e lungo periodo del Programma – si legge sul sito web ufficiale. Nel contempo adattiamo questi interventi al contesto territoriale, interessato negli ultimi otto anni da diversi cambiamenti, al fine di consolidare i progressi conseguiti e alimentare l’ulteriore sviluppo dell’economia dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di finanziamenti importanti, soprattutto con ricadute sul Comune dell’Aquila, che ne potrà beneficiare per valorizzare ulteriormente il territorio in vista dell’anno 2026 in cui sarà Capitale italiana della Cultura”, ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per quanto riguarda il Sisma Abruzzo 2009 sono state deliberate due proposte – si apprende dalla nota stampa. La prima riguarda il programma di sviluppo RESTART con l’approvazione del progetto integrato per il turismo (PIT) – “Il ponte tra i parchi” che prevede finanziamenti per 10.019.186,79 euro – Il Comune di Tornimparte è capofila di un partenariato di otto comuni appartenenti all’Area Omogenea 2 della quale fanno parte anche i Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Scoppito – riporta testualmente l’articolo online. Più articolata l’approvazione del Programma di sviluppo RESTART 2 con una dotazione di 110 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Il Programma per lo sviluppo del territorio per il periodo 2025-2027 delinea la strategia e articola le risorse al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio del sisma 2009. Nell’ambito del suddetto Programma RESTART 2, 2025-2027, sono stati approvati otto progetti, selezionati per il loro carattere di priorità e urgenza con un’assegnazione pari ad euro 27.064.480.Si tratta dei seguenti interventi: Cleantech community: valorizzazione di asset energetici e ambientali nell’area del cratere sismico 2009, presentato nell’ambito della priorità B- Turismo e Ambiente per un costo di euro 3.800.000, proposto dal Comune di Fossa – viene evidenziato sul sito web. Tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano del centro storico a L’Aquila: acquisizione e attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l’igiene urbana, presentato nell’ambito della priorità B- Turismo e Ambiente, per un costo di euro 3.945.480, proposto dal Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Ristrutturazione e ammodernamento del terminal Lorenzo Natali e delle aree circostanti, presentato nell’ambito della priorità B- Turismo e Ambiente dal Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il costo complessivo dell’intervento è di euro 3.000.000,00 di cui euro 1.700.000 quale cofinanziamento del Comune dell’Aquila ed euro 1.300.000 richiesto a valere del Programma RESTART 2.Gli eventi culturali degli istituti museali nazionali aquilani nel 2026 anno in cui L’Aquila sarà capitale italiana della cultura, presentato nell’ambito della priorità C- Cultura dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 3.000.000 è realizzato dal Museo nazionale d’Abruzzo (MuNDA) e dalla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’Aquila capitale della cultura 2026: interventi per il rafforzamento delle capacita’ di valorizzazione culturale e turistica, presentato nell’ambito della priorità C- Cultura dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 4.000.000.Ecomuseo: patrimonio, storia e paesaggi d’Abruzzo, presentato nell’ambito della priorità C- Cultura dall’USRC quale beneficiario delle risorse, per un costo di euro 5.519.000.Ecosistema delle imprese culturali e creative e internazionalizzazione: gemellaggio con Bourges capitale europea della cultura 2028, presentato nell’ambito della priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 2.500.000.Hub scuola lavoro – Dalla ricerca all’industria: creazione di competenze per start up innovative, presentato nell’ambito della priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica dal Comune dell’Aquila per un costo di euro 3.000.000. U.S. 2025/02/25

