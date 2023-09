Regione Abruzzo, Sisma 2016-17: Imprudente, ristoro danni per 77 aziende zootecniche escluse dai sostegni per carenza fondi o istruttorie incomplete

Dal sito della Regione Abruzzo:

Regione al fianco degli allevatori: stanziati 1,1 milioni – aggiunge la nota pubblicata. – 04 sett. L’Aquila – Saranno indennizzate le 77 aziende zootecniche abruzzesi che hanno subito danni nei terremoti del 2016-2017 e che ad oggi non hanno ancora ricevuto i fondi necessari per far fronte ai danni subiti – precisa la nota online. Ammonta a circa 1 milione e 100 mila euro l’importo stanziato in favore delle imprese del cratere sismico inizialmente escluse dai programmi di ristoro a causa di fondi limitati o documentazione incompleta – Queste aziende avranno la possibilità di accedere al sostegno tramite un ulteriore avviso pubblico che verrà varato nei prossimi giorni dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

“Abbiamo ritenuto prioritario – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – rispettare il nostro impegno morale verso gli allevatori che, per varie ragioni, avevano trovato ostacoli nell’accesso ai fondi destinati a mitigare gli effetti dei terremoti – precisa il comunicato. Era fondamentale evitare che a una situazione di danno si aggiungesse la beffa – si legge sul sito web ufficiale. Di fronte alla devastazione causata dagli eventi sismici abbiamo agito concretamente per garantire il supporto necessario alle aziende zootecniche, contribuendo così a sostenere un settore cruciale ed economicamente strategico per la nostra regione”.

La dotazione finanziaria è frutto di una rimodulazione dei fondi di “Sviluppo e coesione” (FSC), risorse reperite ad hoc proprio per finanziare le richieste di aiuto rimaste inevase – si apprende dalla nota stampa. Approvate dalla giunta regionale le linee guida nei giorni scorsi, il bando che è in fase di approvazione, scadrà il prossimo 30 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Inizialmente erano state 1.223 le istanze per l’accesso agli aiuti, presentate dalle aziende colpite dal sisma, in gran parte accolte per un importo complessivo erogato di 7.820.190,00 euro – Dal novero erano rimasti esclusi 77 beneficiari, per un ammontare complessivo di € 1.077.805,930, a causa di problemi legati a fondi insufficienti o istruttorie incomplete – Il nuovo bando in approvazione andrà a sanare le temporanee situazioni di disparità, concedendo aiuti a tutti i soggetti beneficiari idonei.

Gli uffici sottolineano che a beneficiare degli aiuti saranno i titolari delle aziende zootecniche, dislocate nei comuni del cratere, che avevano già presentato domanda di aiuto entro il termine del 31 agosto 2018. (REGFLASH) US 230904

