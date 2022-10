Regione Abruzzo, Sisma 2016: Emendamento Marsilio sblocca 4,3 mln per progettazione opere a Ponzano di Civitella del Tronto

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’Aquila, 20 ott. – La Cabina di Coordinamento, nella seduta odierna, ha approvato l’emendamento del Presidente Marsilio che consente di finanziare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della frazione di Sant’Eurosia per la ricollocazione degli edifici ricadenti nella “zona rossa” di Ponzano nel territorio comunale di Civitella del Tronto – riporta testualmente l’articolo online. Giunge così a conclusione l’iter di delocalizzazione degli edifici inserito nel Piano Attuativo approvato nel mese di ottobre 2020. A seguito di tale importante atto di ripianificazione è stato conferito dal Comune di Civitella del Tronto l’incarico di progettazione delle opere la cui realizzazione viene oggi finanziata con 4,3 milioni di euro – Nei prossimi mesi i privati cittadini assegnatari dei lotti di terreno, potranno così presentare le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione delle nuove abitazioni – “La ricostruzione di Ponzano era una delle partite più complesse su cui abbiamo impegnato le massime energie politiche e tecniche e per la quale abbiamo assunto uno specifico obbligo morale sin dai primi giorni del nostro insediamento – L’approvazione dell’emendamento è per noi motivo di soddisfazione e orgoglio che ci rende merito del buon lavoro svolto e che permette finalmente di passare alla fase attuativa vera e propria”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – US/221020

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it