Regione Abruzzo, Smart Skills Abruzzo: nasce l’Osservatorio sui fabbisogni professionali e formativi

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Prende il nome di Smart Skills Abruzzo il nuovo progetto della Regione Abruzzo che istituisce l’Osservatorio regionale dedicato monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro e all’analisi dei fabbisogni professionali e formativi del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A darne notizia è l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. “Il nuovo modello della formazione professionale abruzzese – spiega l’assessore Santangelo – si basa sul dialogo con il territorio – Conoscere le esigenze di chi dovrà inserire le persone che formiamo, con le nostre risorse, all’interno dei propri processi lavorativi, è fondamentale per generare la crescita – si apprende dal portale web ufficiale. Nasce qui il progetto Smart Skills Abruzzo, pensato come un vero Osservatorio regionale teso a rafforzare la collaborazione tra Regione, imprese, mondo della formazione e chi vuole formarsi con competenze solide e innovative per entrare nel mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. Da queste sinergie e mettendo a sistema questo Osservatorio con altri progetti, rivolti al mondo universitario e non, vogliamo diventare un riferimento a livello nazionale nella creazione di occupazione qualificata”.L’Osservatorio avrà il compito di analizzare e monitorare in modo sistematico le dinamiche del mercato del lavoro regionale, intercettare i fabbisogni professionali e formativi emergenti e supportare l’aggiornamento del sistema regionale delle qualificazioni e dei profili professionali, contribuendo così a migliorare la programmazione dell’offerta formativa e delle politiche attive del lavoro – recita il testo pubblicato online. Il sistema permetterà inoltre di rafforzare i servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, favorendo percorsi formativi sempre più coerenti con le esigenze delle imprese e con le trasformazioni del mercato del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Protagonisti delle attività dell’Osservatorio saranno imprese, imprenditori e imprenditrici, professionisti e professioniste, Poli d’Innovazione, università, enti di formazione e stakeholder territoriali interessati a sviluppare competenze utili per l’inserimento e la crescita nel mercato del lavoro regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa si inserisce tra le azioni strategiche dell’Fse Plus 2021–2027, che pone il rafforzamento del sistema della formazione professionale tra le priorità per sostenere la crescita economica e l’occupazione regionale – Negli ultimi anni la Regione ha già investito in modo significativo nel rafforzamento dell’offerta formativa – viene evidenziato sul sito web. Attraverso un investimento complessivo di 20 milioni di euro, realizzato in collaborazione con gli organismi di formazione accreditati, sono stati attivati percorsi formativi destinati ad aziende e lavoratori in diversi settori strategici per l’economia regionale – si apprende dalla nota stampa. Le attività hanno riguardato, tra gli altri, gli ambiti del digitale, della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, della gestione delle risorse umane, della ristorazione, nonché dei servizi socio-sanitari ed educativi, contribuendo a rispondere alle esigenze espresse dal tessuto produttivo abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo contesto, diventa sempre più importante non solo rispondere ai bisogni attuali del mercato del lavoro, ma anticiparne le evoluzioni. Da qui la decisione di rafforzare i propri strumenti di analisi e programmazione attraverso l’avvio del progetto “Smart Skills Abruzzo – Sistema di monitoraggio e aggiornamento regionale per la transizione e lo sviluppo delle competenze innovative” che prevede la costituzione di un apposito Osservatorio

