Regione Abruzzo, SMAU: Magnacca, Abruzzo protagonista dell’innovazione con dieci imprese presenti a Milano per sfidare il futuro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“L’innovazione è la sfida del nostro tempo – riporta testualmente l’articolo online. E la Regione Abruzzo è presente agli eventi più importanti come lo Smau di Milano, il luogo ideale per far dialogare le imprese sulla grande sfida dell’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un appuntamento annuale per cogliere opportunità di attrazione degli investimenti per una logica di sviluppo economico in una prospettiva di internazionalizzazione”.Lo ha affermato Tiziana Magnacca, assessore alle attività produttive partecipando a Smau Milano, la 62esima Fiera internazionale in corso di svolgimento presso Allianz MiCo FieraMilanoCity.“La Regione è qui per intessere relazioni al fine di creare nuove reti e nuove conoscenze per un Abruzzo che dimostra capacità di innovarsi in maniera continua – si legge sul sito web ufficiale. Lo dimostra la partecipazione – sottolinea l’assessore – di 10 imprese abruzzesi, selezionate tra le 180 presenti a Smau, che si sono messe in gioco per vincere la sfida dell’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Svolgeranno attività di matchmaking e incontri con potenziali clienti e partner nazionali e internazionali con i quali avviare nuovi progetti nelle strategie di specializzazioni intelligenti”.Le aziende abruzzesi presenti con start-up innovative sono: AUMATECH Srl San Salvo, COGNIVIX Srl Pescara, KIWUI Avezzano, LEXCAPITAL Srl Pescara, MALEX EUROPE Srl Guardiagrele, MYLINK TECHNOLOGIES Avezzano, ADDO Srl Pescara, POPUP Srl Sant’Egidio alla Vibrata, IoT Squadra PB SCARL e YOUNIQUE Srl Chieti – precisa la nota online. Inoltre sono presenti all’evento milanese altre tre aziende abruzzesi che fanno parte del gruppo di quelle supportate congiuntamente negli anni passati: eWorking, Netf-drone e Ulisses.“Sul mercato sono destinate a restare solo le aziende che si impegnate nella ricerca e nell’innovazione – conclude l’assessore – e su questo versante l’Abruzzo sta facendo la sua parte – Vivacità dimostrata dalle imprese presenti a Milano per un Abruzzo che si conferma in proiezione innovativa per numero complessivo di start up avviate in questi anni in piena media nazionale”.Il 21 novembre SMAU farà tappa in Abruzzo al Padiglione Becci a Pescara – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it