- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, SMAU: Magnacca, Abruzzo protagonista dell’innovazione con dieci imprese presenti a...
Attualità

Regione Abruzzo, SMAU: Magnacca, Abruzzo protagonista dell’innovazione con dieci imprese presenti a Milano per sfidare il futuro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:“L’innovazione è la sfida del nostro tempo – riporta testualmente l’articolo online. E la Regione Abruzzo è presente agli eventi più importanti come lo Smau di Milano, il luogo ideale per far dialogare le imprese sulla grande sfida dell’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un appuntamento annuale per cogliere opportunità di attrazione degli investimenti per una logica di sviluppo economico in una prospettiva di internazionalizzazione”.Lo ha affermato Tiziana Magnacca, assessore alle attività produttive partecipando a Smau Milano, la 62esima Fiera internazionale in corso di svolgimento presso Allianz MiCo FieraMilanoCity.“La Regione è qui per intessere relazioni al fine di creare nuove reti e nuove conoscenze per un Abruzzo che dimostra capacità di innovarsi in maniera continua – si legge sul sito web ufficiale. Lo dimostra la partecipazione – sottolinea l’assessore – di 10 imprese abruzzesi, selezionate tra le 180 presenti a Smau, che si sono messe in gioco per vincere la sfida dell’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Svolgeranno attività di matchmaking e incontri con potenziali clienti e partner nazionali e internazionali con i quali avviare nuovi progetti nelle strategie di specializzazioni intelligenti”.Le aziende abruzzesi presenti con start-up innovative sono: AUMATECH Srl San Salvo, COGNIVIX Srl Pescara, KIWUI Avezzano, LEXCAPITAL Srl Pescara, MALEX EUROPE Srl Guardiagrele, MYLINK TECHNOLOGIES Avezzano, ADDO Srl Pescara, POPUP Srl Sant’Egidio alla Vibrata, IoT Squadra PB SCARL e YOUNIQUE Srl Chieti – precisa la nota online. Inoltre sono presenti all’evento milanese altre tre aziende abruzzesi che fanno parte del gruppo di quelle supportate congiuntamente negli anni passati: eWorking, Netf-drone e Ulisses.“Sul mercato sono destinate a restare solo le aziende che si impegnate nella ricerca e nell’innovazione – conclude l’assessore – e su questo versante l’Abruzzo sta facendo la sua parte – Vivacità dimostrata dalle imprese presenti a Milano per un Abruzzo che si conferma in proiezione innovativa per numero complessivo di start up avviate in questi anni in piena media nazionale”.Il 21 novembre SMAU farà tappa in Abruzzo al Padiglione Becci a Pescara – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it