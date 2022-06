Regione Abruzzo, Sociale: al via domande per soggetti in emergenza alimentare

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Avviso aperto a Terzo settore, associazioni volontariato e Caritas

Pescara, 9 giu. – Anche per il 2022 la Regione Abruzzo viene incontro alle esigenze più urgenti e impellenti delle persone che vivono quotidianamente l’emergenza alimentare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assessorato alle Politiche sociali ha pubblicato l’avviso pubblico che mette a disposizione delle associazioni del Terze settore, a quelle di volontariato e alle diocesi sul territorio regionale la somma di 150 mila euro quale sostegno alimentare alle persone in stato di povertà o senza fissa dimora – si legge sul sito web ufficiale. La platea dei potenziali beneficiari è costituita dalle persone che si trovano in stato di povertà o senza fissa dimora che hanno bisogno, attraverso gli enti e le associazioni del Terzo settore, di un aiuto concreto e quotidiano per il sostegno alimentare – si apprende dalla nota stampa.

Possono chiedere finanziamenti per sostenere politiche di sostegno alimentare gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le Caritas diocesane – Lo possono fare per quattro tipologie di intervento: raccolta di generi alimentari da aziende del settore e distribuzione; attività nella gestione di mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora; attività di gestione mense, svolte anche attraverso loro associazioni di volontariato specificatamente delegate; ed infine attività di gestione di “Empori Sociali” per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o povertà estrema – viene evidenziato sul sito web. Le domande vanno presentate per posta certificata all’indirizzo dpg023@pec.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it fino al 10 luglio 2022. IAV 220609

